Paniere delle Eccellenze di ANT in Basilicata. Oggi a Potenza la presentazione per sostenere i malati di tumore

Al via la terza edizione del Paniere delle Eccellenze di ANT in Basilicata per sostenere le attività di assistenza medico specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore a Potenza e l’esperienza residenziale di Viggiano



Un regalo speciale da mettere sotto l’albero, che ci ricordi il piacere del dono e il significato più profondo della solidarietà: è il Paniere delle Eccellenze di Fondazione ANT, un contenitore di eccellenze agroalimentari locali (vino, pasta, legumi, birra, formaggi, insaccati) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore. Il Paniere sarà presentato ai cittadini e alla stampa, con degustazione, lunedì 2 dicembre alle 17.30 alla bottega solidale “Scambiologico” di Potenza (Partner dell’evento) in Piazzale Istria. Il Paniere delle Eccellenze, alla sua terza edizione in Basilicata, replica il format degli anni passati mettendo in rete il tessuto economico e sociale della regione. Tutti con il comune obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle attività di assistenza medico-specialistica che ANT svolge sul territorio dal 2001 con una équipe medico-sanitaria attiva a Potenza e provincia composta da 1 medico, 1 infermieri e 1 psicologo che nel solo 2018 hanno portato assistenza a 150 malati di tumore, quasi 4.400 dall’inizio della attività a oggi. Dal 2019, inoltre, ANT gestisce l’Hospice di Viggiano “Il Mandorlo”, prima esperienza residenziale della Fondazione e importante presidio sul territorio.

Con una donazione minima di 30 € sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze lucane, graziose borsine in juta confezionate con 7 prodotti tipici del territorio. Il Paniere delle Eccellenze, realizzato in 300 pezzi, permetterà ad ANT di raccogliere circa 3.000 euro da destinare alle attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica in Basilicata. Per trovarlo visita il sito www.ant.it o la pagina Facebook ANT in Basilicata, mentre per prenotazioni contatta la delegazione ANT di Potenza: delegazione.potenza@ant.it – Tel. 0971.442950.

Le Aziende del Paniere delle Eccellenze: