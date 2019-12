Da una parte il Leone, dall’altra le Leonessa. Stasera al “Viviani” il primo storico derby tra i prof tra Potenza e Picerno

Da una parte il Leone rossoblù, il Potenza, seconda forza del campionato con 33 punti insieme alla Ternana, alle spalle della corazzata Reggina, dall’altra la Leonessa, sempre rossoblù, il Picerno, a 17 punti, in lotta per la salvezza ma fuori dalla zona più calda che significa play-out. E’ in scena stasera al “Viviani” del capoluogo lucano il primo, storico, derby di Lega Pro. Il primo in Serie C tra le due squadre, che attraversano due momenti differenti. Il Potenza, squadra schiacciasassi, che nell’ultime due gare ha battuto la Vibonese in casa con il gol di Franca allo scadere e il Francavilla in trasferta nel rocambolesco 4-3. Dall’altra parte il Picerno, che vorrebbe tanto cancellare le due ultime bruttissime prestazioni, a Vibo Valentia col Rende (sconfitta per 1-0) e domenica al “Viviani” contro la Sicula Leonzio (1-1). Due squadre che ad oggi hanno espresso un buon gioco, guidate in panchina da due allenatori bravi, molto bravi, che tanto di buono stanno dimostrando. Entrambi siciliani. Il primo Giuseppe Raffaele, classe 1975, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il secondo Domenico Giacomarro, classe 1963, nativo di Marsala, ma da anni lontano dalla Sicilia per allenare.In campo tanti siciliani, in particolare nel Picerno, con Fontana, Kosovan e Pitarresi allenati da Raffaele quando era alla guida dell’Igea Virtus. Si prevede un grande derby, con una bella cornice di pubblico. Da una parte il Potenza, che vuole vincere per continuare a tenere il secondo posto, dall’altre il Picerno, affamato e bisognoso di punti per non essere inghiottito nelle zone più calde. Fischio d’inizio questa sera, ore 20:00, quando le luci del “Viviani” si accenderanno per dare il via al primo storico derby tra Potenza e Picerno.

redazione