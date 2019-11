Compie 100 anni Raffaele Liscio, uno dei fondatori della storica azienda di trasporti “Autolinee Liscio”

Bellissima sorpresa per uno dei fondatori della storica azienda di trasporti “Autolinee Liscio”. Ieri Raffaele Liscio ha compiuto 100 anni, e a fargli visita sono stati gli 80 collaboratori dell’azienda in pensione, che hanno raggiunto il centenario per festeggiare. Una giornata ricca di emozioni per l’azienda Autolinee Liscio, nata nel 1935 quando il Commendatore Giuseppe Liscio ottenne dal Ministero dei Trasporti la prima concessione per la tratta “Calvello Scalo- Abriola”.L’intraprendenza e le capacità imprenditoriali di “Don Peppino” Liscio, lo hanno portato a cogliere, senza esitazione, le opportunità che gli si sono presentate, inanellando una serie di tasselli vincenti che hanno fatto dell’azienda una solida realtà nel variegato scenario dei trasporti nazionali. Oggi l’azienda gestisce una fitta rete di servizi nell’ambito locale e nazionale con una percorrenza annua pari a circa 6 milioni di chilometri, espleta 43 linee TPL nelle province di Potenza e Matera, 2 Servizi comunali e 3 linee statali.

