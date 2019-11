Droga nel potentino: sorpreso nel bagno di un bar a cedere cocaina ad una ragazza. Arrestato dai Carabinieri un 31enne di Lavello

I Carabinieri della Stazione di Lavello hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione antidroga è stata condotta dai militari in orario notturno, nell’ambito di appositi servizi d’istituto predisposti dal Comando Provinciale di Potenza, quando i militari, all’interno di un bar situato nel centro abitato, avendo notato la presenza del soggetto, a loro noto poiché annovera vari specifici precedenti, sono entrati nel bagno del locale commerciale, sorprendendolo mentre cedeva un involucro contenente 1 grammo di cocaina ad una 44enne del posto. Ne è subito seguita una perquisizione personale sull’individuo, che custodiva indosso altri 9 grammi della medesima sostanza, oltre a 205 euro, ritenuti il provento dell’attività di spaccio, con conseguente sequestro di quanto rinvenuto. Nel completare gli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di stupefacente. Ennesimo risultato operativo conseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, dopo una serie di altri recenti episodi che si sono registrati nella provincia, a testimoniare, ancora una volta, quanto importante sia assicurare un efficace controllo del territorio, nel caso di specie, finalizzato a contrastare un fenomeno così diffuso, qual è appunto quello della droga. In tale ottica stanno agendo i presidi territoriali della Benemerita nel potentino, quali i Comandi di Compagnia e Stazione.