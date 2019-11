I Vigili del Fuoco chiedono rispetto e maggiori tutele. A Potenza sit-in davanti alla Prefettura, previste altre iniziative

I Vigili del Fuoco alzano la voce, e lo fanno con un presidio tenutosi davanti alla Prefettura in piazza Mario Pagano a Potenza, in contemporanea con altre città dove i protagonisti sono stati i caschi rossi degli altri comandi provinciali e regionali. A Potenza, una delegazione della Cgil, Cisl, Uil, e della Confsal Vigili del Fuoco ha aderito al sit-in per denunciare ancora una volta, le problematiche che coinvolgono il personale chiamato, quotidianamente, a garantire un servizio di sicurezza alla comunità. Durante il sit-in i rappresentanti dei lavoratori sono stati ricevuti in Prefettura per un incontro in cui hanno richiesto una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro, unico e insostituibile, dei Vigili del Fuoco, una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche del lavoro dei Vigili del Fuoco, un riconoscimento reale della specificità e dell’alta professionalità dei Vigili del Fuoco, risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro e un potenziamento degli organici del Corpo Nazionale finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco. “La mobilitazione – fanno sapere – andrà avanti con una giornata nazionale di sciopero di 4 ore il 21 novembre e con altre giornate di protesta”.

redazione