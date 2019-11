Cruskes, tarallo lucano e buon vino. I prodotti della terra lucana sbarcano ad Indagra, fiera agroalimentare di Bucarest

Il Cruskes, il Tarallo Lucano, il buon vino Strappellum, prodotti caseari freschi e stagionati, legumi e verdure fresche, prodotti conservati secondo diversi metodi tradizionali, sottolio, sotto aceto, pane di Matera ed Altamura, i salumi e i formaggi stagionati hanno riscosso grande successo ad Indagra, una delle più importanti fiere agroalimentari dell’Est Europa, la più Importante fiera del settore per la Romania, inaugurata dal presidente della Romania, Klaus Iohannis. Palazzo Italia Bucarest, incubatore tutto Italiano, prosegue nel suo percorso di sostegno al Made in Italy, mission principale. Al suo interno è nata una piattaforma per l’importazione diretta di prodotti agroalimentari Italiani originali e la relativa distribuzione in Romania, Moldavia ed area Balcanica. In questi giorni, con il sostegno in arte culinaria della FIC federazione Italiana Cuochi Delegazione Romania, la Marketing Italian Food partecipa ad Indagra. La piattaforma offre opportunità al settore Horeca, di poter acquistare prodotti dal freschissimo al dry solo Italiani che potranno poi beneficiare del marchio “origini italiane” progetto di certificazione che Palazzo Italia ha sviluppato per dare un’identità certa a prodotti ed aziende che si fregiano di apporre il nome ” Italia”. Nell’ambito della fiera, per una corretta politica commerciale la Marketing Italian Food ha scelto FIC delegazione Romania e la chef Enza Barbaro presidente di delegazione, per offrire, oltre che in fiera, anche presso Palazzo Italia, ricette originali Italiane, degustazioni dei prodotti, informazione e formazione. Un nuovo scenario che mette il ristoratore ed il buongustaio nella condizione di poter essere certo di ”mangiare italiano”. Il progetto portato avanti da Palazzo italia garantisce utente e produttore. Non trascurabile il ruolo della FIC e delle presidente Enza Barbaro la quale ovviamente conferma che un corretto utilizzo dei prodotti ne genera oltre al successo qualitativo, la crescita delle vendite e sostiene la salute delle nuove generazioni contribuendo ad un corretto stile di vita. La promozione continuerà il 25 Novembre in Palazzo Italia, ove operatori del settore, chef Italiani e non, produttori Italiani, si incontreranno per un workshop finalizzato a promuovere l’Agroalimentare Italiano e l’integrazione.