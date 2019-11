“Borghi Eccellenti Lucani”, l’1 e 2 novembre migliaia di visitatori da Bella a San Severino Lucano

Anche in questo questo lungo weekend in occasione della festività di tutti i Santi, i “Borghi Eccellenti Lucani” sono stati presi letteralmente d’assalto. Nel borgo delle Dolomiti Lucane, Pietrapertosa, in occasione della XV edizione della manifestazione “Sapori d’Autunno”, sono stati migliaia i visitatori giunti dalle regioni limitrofe e dalla stessa Basilicata. I prodotti tipici del posto e la location mozzafiato hanno entusiasmato i turisti. A Bella turisti provenienti dalla Puglia hanno percorso le vie del borgo per ammirare le ultime opere murarie (murales) ispirate ai film girati in Basilicata. A San Fele, il Borgo delle cascate, tantissimi sono stati gli ospiti che hanno visitato il centro storico e le cascate. Ma non è stato da meno a San Severino Lucano e Sant’Angelo le Fratte, dove il borgo si è ritrovato colmo di “curiosi visitatori” provenienti da ogni dove. A Sasso di Castalda il Ponte alla Luna è stato il magnete per molti amanti della natura e dell’avventura che approfittando del “lungo ponte” , hanno fatto fatto registrare il tutto esaurito nelle varie strutture ricettive. Anche quest’ultimo test è stato decisamente positivo per i Borghi Eccellenti Lucani che si affermano sempre più nel panorama dell’offerta turistica regionale.

Comunicato stampa

Coordinamento BEL – Borghi Eccellenti Lucani