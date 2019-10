Potenza, truffe in un supermercato e via web. Denunciati tre campani

Gli agenti della Polizia della Questura di Potenza, del reparto “Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico”, hanno denunciato due persone per truffa perpetrata in danno di un supermercato del capoluogo potentino. Uno dei malfattori, approfittando della fila e delle tecniche di distrazione messa in opera da un complice, ha confuso la cassiera facendole credere di aver bisogno di cambiare in diversi tagli delle banconote, ma di fatto ne sottraeva alcune per un valore di 200 euro. Grazie al sistema di videosorveglianza interno ed esterno ed all’attività investigativa che ne è scaturita, il personale di polizia è riuscito non solo a ricostruire l’accaduto, ma anche ad identificare i due uomini, campani, pluripregiudicati con precedenti specifici, che sono stati quindi denunciati.

Un’altra persona è stata sempre denunciata dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per truffa via internet. Si tratta di un trentunenne della provincia di Caserta ma residente a Milano. Dall’attività investigativa effettuata sul web e sui movimenti del conto corrente su cui era stata accreditata la somma, gli operatori di polizia sono risaliti all’uomo, pluripregiudicato anche per reati specifici ed attualmente sottoposto all’affidamento in prova dal Tribunale di Sorveglianza del comune di residenza, individuandolo nell’autore della truffa. Per il trentunenne si è proceduto anche alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di Milano per la revoca del beneficio dell’affidamento.