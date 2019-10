Potentino. Falsificavano i certificati medici per ottenere la licenza di porto di fucile: denunciate 43 persone dalla Polizia

All’esito di un’articolata attività investigativa svolta da personale della Divisione PASI della Questura di Potenza, sono state denunciate 43 persone perché in concorso tra loro, ed altre persone in fase di compiuta identificazione, al fine di ottenere la licenza di porto di fucile, falsificavano i certificati medici comprovanti l’idoneità psico-fisica contraffacendo il timbro tondo e lineare dell’Ufficio rilasciante nonché la firma del medico stesso. La notizia è stata resa nota poco fa in Questura a Potenza dalla dott.ssa Isabella Fusiello, Questore del capoluogo, che ha reso noto dell’attività portata avanti dagli agenti. Le persone denunciate sono tutte del potentino.

redazione