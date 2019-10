Rimpatri, cover sequestrate, daspo e divieti di ritorno sul territorio. Nel potentino attività senza sosta della Polizia

Continua senza sosta l’attività della Polizia della Questura di Potenza e di Melfi sul territorio. Solo nell’ultima settimana, gli agenti hanno controllato 310 mezzi, identificato 508 persone e sono intervenuti in 74 occasioni a seguito delle chiamate al 113. Eseguiti anche 4 rimpatri e 3 ordini del Questore di abbandono del territorio nazionale. Sono stati attuati, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, 6 servizi straordinari di controllo del territorio nel capoluogo ed in provincia finalizzati al contrasto del fenomeno della prostituzione, dell’immigrazione clandestina e del caporalato. Nel corso di detti servizi veniva contestata ad un autotrasportatore la sanzione di cui all’art. 6 comma 5 Dlgs 193/2007 in quanto trasportava sul furgone merce alimentare – nello specifico latticini – destinata alla ristorazione con il frigorifero spento. Svolti anche mirati servizi di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale e contraffazione nell’ambito dei quali sono state identificate 71 persone e controllati 49 veicoli e diversi esercizi commerciali. Nel corso dei medesimi servizi sono state sequestrate nr. 950 cover per telefoni cellulari e materiale elettronico vario, per un valore di circa 5.000 euro, commercializzato abusivamente. Elevate altresì sanzioni per oltre 10.000 euro.

DASPO – Sono stati emessi 15 Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive), con durata variabile, da cinque ad un anno, nei confronti di tifosi del Melfi per condotte contra-legem di turbativa alla manifestazione sportiva tenute in occasione della partita Melfi-Vultur Rionero disputatasi in data 28.04.2019 presso lo stadio “A.Valeri” di Melfi.

DIVIETI DI RITORNO SUL TERRITORIO – Emessi anche 2 divieti di ritorno, entrambi della durata di anni uno, nei confronti di due pregiudicati di origini campane, rintracciati in atteggiamento sospetto, il primo nel comune di Latronico ed il secondo nel comune di Trecchina.