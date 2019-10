Dal 6 ottobre la “Peregrinatio” della Madonna di Viggiano. La “Regina” si trasferirà a Tito, Vietri di Potenza e Buccino

Prima a Tito, poi a Vietri di Potenza, infine lo “sconfinamento” in Campania nella vicina Buccino e il rientro a Viggiano. E’ ormai tutto pronto per il “Peregrinatio Mariae” della Madonna di Viggiano, Regina e Patrona della Lucania, che nel pomeriggio di domenica 6 ottobre partirà da Viggiano per arrivare a Tito, dove resterà fino al 10 ottobre, per poi trasferirsi a Vietri di Potenza. In territorio vietrese ci resterà fino al 13 ottobre, quando poi, per un giorno fino al 14, sarà a Buccino, in provincia di Salerno, per poi rientrare alle ore 18:00 del 14 a Viggiano. Per la comunità viggianese è difficile raccontare con le parole cosa significhi il distacco dalla Madonna Nera del Sacro Monte. Lo scorso anno il “Peregrinatio” iniziò il 7 ottobre e durò fino al 1° novembre, toccando le parrocchie di Corleto Perticara, Pisticci, Matera, Potenza, Picerno e Satriano di Lucania. E’ ricco il programma, in particolare nei due paesi lucani. A Tito la Madonna Nera arriverà domenica 6 alle ore 17:00, e si terrà una processione. Il 7 ottobre il saluto in mattinata da parte degli alunni e in serata la veglia di preghiera per i giovani. L’8 ottobre ancora gli alunni in mattinata, diverse funzioni e in serata la veglia di preghiera per le famiglie. Il 9 ottobre la supplica e la messa con il rettore del Santuario di Viggiano, Don Paolo D’Ambrosio. Il 10 il saluto alla Madonna in piazza del Seggio e la partenza verso Vietri di Potenza, dove arriverà alle ore 17:30 circa. Dopo l’accoglienza, la santa messa con il vescovo Salvatore Ligorio. L’11 ottobre il saluto, in mattinata, dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e Secondaria. In serata la veglia di preghiera dei Giovani, il giorno successivo quella delle famiglie, la domenica la santa messa con il rettore del Santuario, don paolo D’Ambrosio, e il saluto con la processione. La Madonna di Viggiano verrà trasferita a Buccino, in terra campana, dove resterà fino alle ore 18:00 di lunedì 14 ottobre, per poi fare rientro a Viggiano.

Claudio Buono