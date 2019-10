“Ion”, lo spettacolo dell’attore e drammaturgo Dino Lopardo di Brienza in scena domenica 6 ottobre a Roma

Domenica 6 ottobre, alle ore 19:30, presso lo Spazio Diamante di Roma, con lo Spettacolo/Studio “ION”, giunge quasi al termine l’importante Festival In Divenire – progetto multidisciplinare di Teatro e Danza e Arte contemporanea pensato da Alessandro Logobardi e con la direzione artistica di Giampiero Cicciò. A portare in scena lo Spettacolo/Studio, sarà il Collettivo ITACA nato nel 2018 dall’incontro del Drammaturgo Attore Dino Lopardo di Brienza e gli attori Jole Franco, Alfredo Tortorelli e Andrea Tosi. Pochi colori in scena, un ingresso metallico, una sedia cigolante, una tv che non funziona e un Super Santos rosso che batte a terra e solleva la polvere dei ricordi. Pochi oggetti per raccontare lo spaccato di vita dei due fratelli Giovanni e Paolo, divisi e segnati da un passato che li ha condizionati profondamente. Le loro giornate “grigie” trascorrono tra litigi e sorrisi che inevitabilmente ritornano in maniera ossessiva al loro passato, ai loro sfocati ricordi di bambini, alla presenza soffocante di un padre, e alla colpa grave di uno dei due. Tale colpa forse è stata la causa della disfatta della loro famiglia e ciò che ne determinerà il destino. Le parole e i gesti vivono all’interno di una cornice che è casa, lavoro, strada, finanche il cimitero ma non è fino in fondo nessuno di questi luoghi. Lo spettacolo, figlio di ricerche e studi operati dal Collettivo ITACA sulle tematiche concernenti la Diversità, il Disadattamento, la Malattia mentale, l’Orientamento sessuale e soprattutto il Pregiudizio sociale, è stato scritto dal Drammaturgo Attore Dino Lopardo dapprima nella versione di prima stesura e successivamente nell’attuale allestimento Studio “ION” di 45 minuti che vedrete in scena al Festival In Divenire 2019.

Il Collettivo ITACA, non avendo il supporto di una produzione, nella prima fase del lavoro si è avvalsa del sostegno di volontari, persone a loro care, amici professionisti che hanno sposato il progetto: soprattutto Artigiani. Il loro obiettivo, fino ad ora, è stato quello di realizzare un allestimento che offrisse un’idea completa delle potenzialità dello Studio/spettacolo “ION”. “Ciò che vedrete in scena il 6 ottobre”, spiega Dino Lopardo, “è frutto di quel che noi definiamo Artigianato Teatrale, infatti la Macchina scenografica, gli elementi illuminotecnici così come l’intera oggettistica è stata pensata e realizzata appositamente per la scena; questo modo di lavorare, sottolinea Dino Lopardo “ha un peso e un valore drammaturgico fondamentale uguale a quello dell’attore”. “ION” andrà in scena alle ore 19:30, ed è il primo dei tre spettacoli che saranno messi in scena nello Spazio Diamante la sera di domenica 6 ottobre, oltre a “La sindrome di Diogene” e “Amore Protocollo”.

Per maggiori info su ION – Collettivo ITACA: Facebook – Instagram: ioni_teatret – Mail: collettivo.itaca@gmail.com