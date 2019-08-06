Reddito e pensione di cittadinanza, 9618 domande accolte in Basilicata. Ecco i dati in ogni Comune

6 Agosto 2019 nessun commento 88 Dalla Basilicata, Notizie dal Melandro ,

Sono 9618 ad oggi le domande accolte in Basilicata per la pensione e reddito di cittadinanza. Tra i paesi con i numeri più bassi, ci sono Guardia Perticara nel potentino e Gorgoglione nel materano, con 5 domante a testa accolte. A Potenza 997, a Matera 630. Il reddito viene erogato dal primo aprile 2019, e le domande sono iniziate il 6 marzo scorso. Di seguito, i dati per ogni singolo Comune della Basilicata.

Comuni della Provincia di Potenza

ALBANO DI LUCANIA 13
ANZI 32
ARMENTO 13
ATELLA 79
AVIGLIANO 123
BALVANO 25
BANZI 31
BARAGIANO 49
BARILE 68
BELLA 99
BRIENZA 49
BRINDISI MONTAGNA 12
CALVELLO 20
CALVERA 12
CAMPOMAGGIORE 21
CANCELLARA 18
CARBONE 11
CASTELGRANDE 15
CASTELLUCCIO INFERIORE 23                                               
CASTELLUCCIO SUPERIORE 12                            
CASTELMEZZANO 7                    
CASTELSARACENO 12                                              
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 21
CERSOSIMO 21
CHIAROMONTE 65
CORLETO PERTICARA 35
EPISCOPIA 17                       
FARDELLA 12                                               
FILIANO 39                                                                 
FORENZA 40                                                               
FRANCAVILLA IN SINNI 100
GALLICCHIO 10                         
GENZANO DI LUCANIA 111
GINESTRA 15
GRUMENTO NOVA 26                                             
GUARDIA PERTICARA 5                                       
LAGONEGRO 44                                                        
LATRONICO 58                                                          
LAURENZANA 41
LAURIA 90
LAVELLO  261
MARATEA 77
MARSICO NUOVO 62                                                
MARSICOVETERE 52                                                 
MASCHITO 33                                                            
MELFI 294
MISSANELLO 17                                                
MOLITERNO 52                                                         
MONTEMILONE 21                                                 
MONTEMURRO 18                                                  
MURO LUCANO 109                                                
NEMOLI 11                                                 
NOEPOLI 20                                       
OPPIDO LUCANO 65                                                
PALAZZO SAN GERVASIO 93                                  
PATERNO 66                                                              
PESCOPAGANO 14
PICERNO 73
PIETRAGALLA 56                                                       
PIETRAPERTOSA 18       
PIGNOLA 130                                                             
POTENZA 997                                                            
RAPOLLA 92
RAPONE 9                                       
RIONERO IN VULTURE 267                                                    
RIPACANDIDA 35                                                      
RIVELLO 29                                                                 
ROCCANOVA 24                                                        
ROTONDA 26                                                             
RUOTI 40                                                     
RUVO DEL MONTE 18                                             
SAN CHIRICO NUOVO 25                                         
SAN CHIRICO RAPARO 24                                       
SAN COSTANTINO ALBANESE 14                                         
SAN FELE 62                                               
SAN MARTINO D’AGRI 21                                                      
SAN PAOLO ALBANESE 5                                                        
SAN SEVERINO LUCANO 27                                                   
SANT’ANGELO LE FRATTE 25                                                 
SANT’ARCANGELO 169                                                           
SARCONI 21                                                               
SASSO DI CASTALDA 11                                           
SATRIANO DI LUCANIA 40                                      
SAVOIA DI LUCANIA 8                                              
SENISE 220                                                                 
SPINOSO 19                                                                
TEANA 11                                                                    
TERRANOVA DI POLLINO 15                                    
TITO 96                                                        
TOLVE 53                                                                    
TRAMUTOLA 37                                                        
TRECCHINA 58                                                           
TRIVIGNO 9                                                                
VAGLIO BASILICATA 41                                           
VENOSA 294                                                              
VIETRI DI POTENZA 51                                   
VIGGIANELLO 66                                                       
VIGGIANO 34            

Comuni della Provincia di Matera

ACCETTURA 35
ALIANO 29
BERNALDA 226
CALCIANO 11
CIRIGNANO 6
COLOBRARO 29
CRACO 22
FERRANDINA 164
GARAGUSO 17
GORGOGLIONE 5
GRASSANO 93
GROTTOLE 33
IRSINA 84
MATERA 630
MIGLIONICO 46
MONTALBANO JONICO 219
MONTESCAGLIOSO 184
NOVA SIRI 106
OLIVETO LUCANO 6
PISTICCI 471
POLICORO 362
POMARICO 112
ROTONDELLA 47
SALANDRA 49
SAN GIORGIO LUCANO 66
SAN MAURO FORTE 44
SCANZANO JONICO 137
STIGLIANO 59
TRICARICO 85
TURSI 116
VALSINNI 36

 

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