Reddito e pensione di cittadinanza, 9618 domande accolte in Basilicata. Ecco i dati in ogni Comune

Sono 9618 ad oggi le domande accolte in Basilicata per la pensione e reddito di cittadinanza. Tra i paesi con i numeri più bassi, ci sono Guardia Perticara nel potentino e Gorgoglione nel materano, con 5 domante a testa accolte. A Potenza 997, a Matera 630. Il reddito viene erogato dal primo aprile 2019, e le domande sono iniziate il 6 marzo scorso. Di seguito, i dati per ogni singolo Comune della Basilicata.

Comuni della Provincia di Potenza

ALBANO DI LUCANIA 13

ANZI 32

ARMENTO 13

ATELLA 79

AVIGLIANO 123

BALVANO 25

BANZI 31

BARAGIANO 49

BARILE 68

BELLA 99

BRIENZA 49

BRINDISI MONTAGNA 12

CALVELLO 20

CALVERA 12

CAMPOMAGGIORE 21

CANCELLARA 18

CARBONE 11

CASTELGRANDE 15

CASTELLUCCIO INFERIORE 23

CASTELLUCCIO SUPERIORE 12

CASTELMEZZANO 7

CASTELSARACENO 12

CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 21

CERSOSIMO 21

CHIAROMONTE 65

CORLETO PERTICARA 35

EPISCOPIA 17

FARDELLA 12

FILIANO 39

FORENZA 40

FRANCAVILLA IN SINNI 100

GALLICCHIO 10

GENZANO DI LUCANIA 111

GINESTRA 15

GRUMENTO NOVA 26

GUARDIA PERTICARA 5

LAGONEGRO 44

LATRONICO 58

LAURENZANA 41

LAURIA 90

LAVELLO 261

MARATEA 77

MARSICO NUOVO 62

MARSICOVETERE 52

MASCHITO 33

MELFI 294

MISSANELLO 17

MOLITERNO 52

MONTEMILONE 21

MONTEMURRO 18

MURO LUCANO 109

NEMOLI 11

NOEPOLI 20

OPPIDO LUCANO 65

PALAZZO SAN GERVASIO 93

PATERNO 66

PESCOPAGANO 14

PICERNO 73

PIETRAGALLA 56

PIETRAPERTOSA 18

PIGNOLA 130

POTENZA 997

RAPOLLA 92

RAPONE 9

RIONERO IN VULTURE 267

RIPACANDIDA 35

RIVELLO 29

ROCCANOVA 24

ROTONDA 26

RUOTI 40

RUVO DEL MONTE 18

SAN CHIRICO NUOVO 25

SAN CHIRICO RAPARO 24

SAN COSTANTINO ALBANESE 14

SAN FELE 62

SAN MARTINO D’AGRI 21

SAN PAOLO ALBANESE 5

SAN SEVERINO LUCANO 27

SANT’ANGELO LE FRATTE 25

SANT’ARCANGELO 169

SARCONI 21

SASSO DI CASTALDA 11

SATRIANO DI LUCANIA 40

SAVOIA DI LUCANIA 8

SENISE 220

SPINOSO 19

TEANA 11

TERRANOVA DI POLLINO 15

TITO 96

TOLVE 53

TRAMUTOLA 37

TRECCHINA 58

TRIVIGNO 9

VAGLIO BASILICATA 41

VENOSA 294

VIETRI DI POTENZA 51

VIGGIANELLO 66

VIGGIANO 34

Comuni della Provincia di Matera

ACCETTURA 35

ALIANO 29

BERNALDA 226

CALCIANO 11

CIRIGNANO 6

COLOBRARO 29

CRACO 22

FERRANDINA 164

GARAGUSO 17

GORGOGLIONE 5

GRASSANO 93

GROTTOLE 33

IRSINA 84

MATERA 630

MIGLIONICO 46

MONTALBANO JONICO 219

MONTESCAGLIOSO 184

NOVA SIRI 106

OLIVETO LUCANO 6

PISTICCI 471

POLICORO 362

POMARICO 112

ROTONDELLA 47

SALANDRA 49

SAN GIORGIO LUCANO 66

SAN MAURO FORTE 44

SCANZANO JONICO 137

STIGLIANO 59

TRICARICO 85

TURSI 116

VALSINNI 36