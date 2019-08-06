Reddito e pensione di cittadinanza, 9618 domande accolte in Basilicata. Ecco i dati in ogni Comune

Sono 9618 ad oggi le domande accolte in Basilicata per la pensione e reddito di cittadinanza. Tra i paesi con i numeri più bassi, ci sono Guardia Perticara nel potentino e Gorgoglione nel materano, con 5 domante a testa accolte. A Potenza 997, a Matera 630. Il reddito viene erogato dal primo aprile 2019, e le domande sono iniziate il 6 marzo scorso. Di seguito, i dati per ogni singolo Comune della Basilicata.
Comuni della Provincia di Potenza
ALBANO DI LUCANIA 13
ANZI 32
ARMENTO 13
ATELLA 79
AVIGLIANO 123
BALVANO 25
BANZI 31
BARAGIANO 49
BARILE 68
BELLA 99
BRIENZA 49
BRINDISI MONTAGNA 12
CALVELLO 20
CALVERA 12
CAMPOMAGGIORE 21
CANCELLARA 18
CARBONE 11
CASTELGRANDE 15
CASTELLUCCIO INFERIORE 23
CASTELLUCCIO SUPERIORE 12
CASTELMEZZANO 7
CASTELSARACENO 12
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 21
CERSOSIMO 21
CHIAROMONTE 65
CORLETO PERTICARA 35
EPISCOPIA 17
FARDELLA 12
FILIANO 39
FORENZA 40
FRANCAVILLA IN SINNI 100
GALLICCHIO 10
GENZANO DI LUCANIA 111
GINESTRA 15
GRUMENTO NOVA 26
GUARDIA PERTICARA 5
LAGONEGRO 44
LATRONICO 58
LAURENZANA 41
LAURIA 90
LAVELLO 261
MARATEA 77
MARSICO NUOVO 62
MARSICOVETERE 52
MASCHITO 33
MELFI 294
MISSANELLO 17
MOLITERNO 52
MONTEMILONE 21
MONTEMURRO 18
MURO LUCANO 109
NEMOLI 11
NOEPOLI 20
OPPIDO LUCANO 65
PALAZZO SAN GERVASIO 93
PATERNO 66
PESCOPAGANO 14
PICERNO 73
PIETRAGALLA 56
PIETRAPERTOSA 18
PIGNOLA 130
POTENZA 997
RAPOLLA 92
RAPONE 9
RIONERO IN VULTURE 267
RIPACANDIDA 35
RIVELLO 29
ROCCANOVA 24
ROTONDA 26
RUOTI 40
RUVO DEL MONTE 18
SAN CHIRICO NUOVO 25
SAN CHIRICO RAPARO 24
SAN COSTANTINO ALBANESE 14
SAN FELE 62
SAN MARTINO D’AGRI 21
SAN PAOLO ALBANESE 5
SAN SEVERINO LUCANO 27
SANT’ANGELO LE FRATTE 25
SANT’ARCANGELO 169
SARCONI 21
SASSO DI CASTALDA 11
SATRIANO DI LUCANIA 40
SAVOIA DI LUCANIA 8
SENISE 220
SPINOSO 19
TEANA 11
TERRANOVA DI POLLINO 15
TITO 96
TOLVE 53
TRAMUTOLA 37
TRECCHINA 58
TRIVIGNO 9
VAGLIO BASILICATA 41
VENOSA 294
VIETRI DI POTENZA 51
VIGGIANELLO 66
VIGGIANO 34
Comuni della Provincia di Matera
ACCETTURA 35
ALIANO 29
BERNALDA 226
CALCIANO 11
CIRIGNANO 6
COLOBRARO 29
CRACO 22
FERRANDINA 164
GARAGUSO 17
GORGOGLIONE 5
GRASSANO 93
GROTTOLE 33
IRSINA 84
MATERA 630
MIGLIONICO 46
MONTALBANO JONICO 219
MONTESCAGLIOSO 184
NOVA SIRI 106
OLIVETO LUCANO 6
PISTICCI 471
POLICORO 362
POMARICO 112
ROTONDELLA 47
SALANDRA 49
SAN GIORGIO LUCANO 66
SAN MAURO FORTE 44
SCANZANO JONICO 137
STIGLIANO 59
TRICARICO 85
TURSI 116
VALSINNI 36