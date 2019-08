“144 Rifugio Festival”, music e sound all’Acqua del Faggio di Bella dall’8 all’11 agosto

Parte la prima edizione del 144 Rifugio Festival: il green festival dell’Appenino Lucano nord-occidentale. Si terrà alle pendici del Monte Santa Croce, al Rifugio Acqua del Faggio nel comune di Bella (PZ), dall’8 all’11 agosto 2019. Free entry. L’evento nasce dall’incontro di due realtà quotidianamente impegnate nella valorizzazione del territorio lucano e nella promozione dell’uso sostenibile delle risorse ambientali: Fuorisentiero e Lucanapa. Esso si propone non solo di condividere musica e cultura, ma anche di ravvivare un territorio poco conosciuto e ricco di attrazioni naturalistiche, attraverso seminari sull’ambiente, escursioni guidate, attività outdoor. Ecco perché è green. Diversi ritmi si alterneranno tra le foglie per regalare un’esperienza musicale ininterrotta. Dall’etnomusic al blues, dal jazz alla dub, dal reggae all’hip hop: nessuno resterà deluso. Saranno presenti artisti del calibro di Mad Professor, Antonio Bruno e Belli Tamburi, Blue Staff, Shaone e Dj Simi e molti altri. Le note saranno intervallate da dibattiti, proiezioni di documentari e performance artistiche di vario tipo. Ci sarà ampio spazio per campeggiare e trovare ristoro. Il tutto si svolge senza l’uso della plastica. Il Rifugio è infatti plastic free: il materiale monouso è composto da cellulosa ottenuta dalla lavorazione del mais (pla), biodegradabile e compostabile. Per associazioni, organizzazioni e privati c’è la possibilità di prenotare una postazione stand. Inoltre, per facilitare gli spostamenti, è previsto un servizio navetta da Potenza e Picerno. Il rifugio è situato a 1060 m s.l.m., in località Acqua del Faggio a Bella (PZ), alle pendici del Monte Santa Croce (1407 m), il rifugio è immerso nell’Appennino Lucano nord-occidentale. La sua posizione strategica nell’area del Marmo Platano e i numerosi sentieri e tratturi che lo circondano lo rendono accessibile a qualsiasi tipologia di viandante o turista. La zona è ricca di rivi e torrenti, con una vegetazione dall’alto potenziale di biodiversità, caratterizzata soprattutto da querce e faggi, alcuni dei quali secolari: l’ideale per gli amanti della natura e delle attività outdoor. La presenza di Lucanapa consente di accostare al contatto con natura esperienze sensoriali di altro tipo: i migliori ingredienti della tradizionale cucina della Basilicata incontrano la farina di canapa 100% lucana, per creare dei piatti unici e imperdibili. L’accogliente struttura ricettiva è dotata di: info point; servizio bar e ristorazione; ampia area attrezzata di ristoro; area giochi per bambini; area camping e bivacco notturno. Il rifugio promuove: musica live; sound system; performance artistiche di vario genere; seminari e dibattiti sull’ambiente; educazione ambientale; workshop sulle produzioni sostenibili.

