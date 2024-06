Agritech e Agrifood: la Basilicata al We Make Future di Bologna dal 13 al 15 giugno

Smart Agricolture, Agrifood e innovazione digitale: tutto pronto per la partecipazione di undici imprese agricole lucane al We Make Future, fiera e festival Internazionale sull’innovazione Tecnologica e Digitale ospitata a Bologna dal 13 al 15 giugno 2024

Saranno presenti, in uno stand allestito dalla Regione Basilicata, direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali, struttura di agromarketing, undici realtà, tra imprese e start up agricole, selezionate attraverso la collaborazione con Basilicata Open Lab, il programma di sostegno all’innovazione e all’imprenditoria della Regione Basilicata, ideata e sostenuta da Eni attraverso Joule, la scuola di Eni per l’impresa, in collaborazione con PoliHub e Consorzio Elis. Tra le attività in programma, il 14 giugno, alle 14.40, nell’ambito del GovTech Summit, la presentazione della ricerca condotta da Fondazione Eni Enrico Mattei dal titolo “Innovazione e mercati digitali: Esplorazione degli eCommerce food della Basilicata”.

“Per il secondo anno consecutivo rinnoviamo il nostro appuntamento con il We Make Future – dichiara Alessandro Galella, assessore alle Politiche agricole della Regione Basilicata – giunto alla 12^ edizione, per rafforzare l’azione di sostegno a favore delle aziende e delle startup lucane agricole con alto tasso di innovazione e selezionate per l’occorrenza attraverso Basilicata Open Lab. Lo scopo è consolidare la loro presenza nell’ecosistema nazionale e internazionale dell’innovazione tecnologica e digitale e favorire relazioni con investitori, buyer, innovatori, VCs, fondi di investimento e player del settore. Infatti – aggiunge Galella – la fiera WMF riunisce i principali attori nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit e le imprese lucane potranno beneficiare di un’esperienza professionale che li connette con il mondo e prevede oltre 100 eventi in tre giorni, in un format unico che abbina area fieristica, formazione, incontri B2B, networking, cultura, concerti, show e intrattenimento all’interno degli spazi di BolognaFiere”.

Le imprese agricole presenti al We Make Future nella collettiva lucana, accompagnate anche dal team di Basilicata Open Lab sono: FruitHydroSinni di Policoro; La Fonte Antica di Spinoso; Green Greener di Policoro; Ranch Vito di Banzi; Donna Tina di Stigliano; Lucania Funghi di Pietrapertosa; Masturzo Farm Solution di Venosa; Giuseppe Cignarale di Venosa; Masseria La Fiorita di Matera; Azienda Agricola Mantenera di Tricarico.