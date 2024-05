Denti mancanti: quali sono le soluzioni migliori per tornare a sorridere

La perdita di uno o più denti non è solo una questione estetica: può influire sulla funzionalità masticatoria, sulla fonazione e sulla salute generale della bocca.

Fortunatamente, grazie ai progressi della moderna odontoiatria, esistono diverse soluzioni efficaci per sostituire i denti mancanti.

In questo articolo, vediamo quali sono le principali opzioni disponibili, analizzando vantaggi e svantaggi per aiutarti a fare la scelta migliore per il tuo sorriso.

Impianti dentali: tra le soluzioni più richieste

Gli impianti dentali rappresentano una delle soluzioni più avanzate e durature per sostituire i denti mancanti.

Infatti, oggi ci sono diversi centri dentistici che si occupano di fornire questa soluzione chirurgica, ad esempio è possibile trovare studi di implantologia dentale Matera, ma anche in altre zone d’Italia.

Questi impianti consistono in radici artificiali in titanio inserite chirurgicamente nell’osso mascellare, sulle quali viene poi fissata una corona che riproduce perfettamente l’aspetto di un dente naturale.

La procedura per ottenere un impianto dentale inizia con una scansione e una valutazione per assicurarsi che l’osso mascellare sia sufficientemente sano per supportare l’impianto. Se l’osso non è sufficiente, si procede con un innesto osseo autologo o artificiale.

Questa fase può richiedere diversi mesi per permettere l’osteointegrazione, ovvero l’integrazione della vite nell’osso. Successivamente, viene inserita una vite in titanio nell’osso mascellare, e l’area deve guarire per circa tre-sei mesi.

Una volta che l’impianto è ben integrato, viene fissato un moncone sulla vite e successivamente una corona, realizzata per adattarsi perfettamente ai denti adiacenti.

I principali vantaggi degli impianti dentali includono la loro longevità, l’aspetto estetico e la funzionalità simile ai denti naturali, e la capacità di stimolare l’osso mascellare, prevenendone il riassorbimento.

Protesi dentali: una soluzione più economica

Le protesi dentali sono una soluzione economica e tradizionale per sostituire i denti mancanti. Possono essere complete, per un’intera arcata, o parziali, per sostituire uno o più denti.

Le protesi parziali si ancorano ai denti naturali adiacenti tramite ganci o attacchi, mentre le protesi totali sostituiscono un’intera arcata dentale e vengono fissate con l’ausilio di adesivi specifici o tramite impianti dentali per maggiore stabilità. Le protesi dentali sono generalmente più economiche rispetto ad altre soluzioni e, in caso di danno, possono essere facilmente riparate o sostituite.

Tuttavia, richiedono un periodo di adattamento per abituarsi a parlare e mangiare con esse e necessitano di una pulizia quotidiana accurata e devono essere rimosse di notte.

Ponti dentali: per i denti consecutivi mancanti

I ponti dentali sono una soluzione efficace per sostituire uno o più denti mancanti consecutivi. Questi ponti consistono in denti finti che vengono fissati ai denti naturali adiacenti o a impianti dentali.

La procedura per ottenere un ponte dentale inizia con la scansione della bocca e la presa di un’impronta dei denti adiacenti per realizzare un ponte che si adatti perfettamente. I denti naturali che fungeranno da pilastri vengono poi preparati per accogliere le corone.

Viene quindi posizionato un ponte provvisorio mentre si attende la realizzazione del ponte definitivo. Nella fase finale, il ponte definitivo viene cementato in posizione. Sono necessari controlli successivi per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

I ponti dentali offrono un risultato estetico naturale e una buona stabilità durante la masticazione. Tuttavia, i denti pilastro devono essere limati, il che può indebolirli, e sebbene siano duraturi, i ponti possono necessitare di sostituzione dopo alcuni anni.

La scelta della soluzione migliore per i denti mancanti dipende da diversi fattori, tra cui la condizione generale della bocca, il budget disponibile e le preferenze personali.

È sempre consigliabile consultare un dentista per valutare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e tornare a sorridere con fiducia.