Olimpiade di Primo Soccorso per Studenti, l’11 maggio l’evento della Croce Rossa a Potenza

La Croce Rossa Italiana per diffondere la cultura del soccorso all’interno degli istituti scolastici ha promosso il progetto “Olimpiade di Primo Soccorso per Studenti” allo scopo di diffondere tra i più giovani l’educazione alla salute e alla sicurezza. Sono gare di primo soccorso che si svolgeranno tra istituti scolastici di secondo grado che si affronteranno in una prima fase regionale e successivamente in una fase nazionale.

I partecipanti sono studentesse e studenti che dopo aver ricevuto una formazione teorico pratica sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, che sono il primo passo per salvare le persone soggette ad arresto cardiaco, si cimenteranno in simulazioni di primo soccorso con scenografie allestite dai volontari CRI. “Le gare, nell’ambito di una sana competizione, sono un momento di confronto e di crescita per i nostri giovani ed un’occasione per vivere una giornata all’insegna del volontariato e dei Principi della Croce Rossa” sottolinea il presidente Michele Quagliano.

Il giorno 11 maggio si svolgerà a Potenza, presso la sede della Croce Rossa e nel Parco S. Antonio la Macchia, la seconda edizione dell’Olimpiadi regionale per selezionare la squadra che parteciperà alla fase nazionale il 25 maggio a Pisa.

L’evento avrà inizio alle ore 9.30 con le procedure di accreditamento, per proseguire nell’arco della giornata con la gara vera e propria.