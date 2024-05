“Una moglie di troppo”, pronti a ridere a Satriano di Lucania con Ugo Piastrella al teatro Anzani

Il Teatro Anzani è pronto a concludere la stagione con una ventata di allegria e comicità. Il direttore artistico Domenico De Rosa ha selezionato uno spettacolo che promette di far divertire il pubblico fino all’ultima battuta: “Una Moglie di Troppo”.

In programma per domenica 12 maggio, la commedia della Compagnia Stabile del Teatro Nuovo di Salerno è una riduzione in napoletano della nota commedia francese “La presidentessa”, originariamente scritta da Hennequin e Veber. Sul palco, Ugo Piastrella e Gennaro Morrone, anche autore del testo, affiancati da Adriana Fiorillo, Antonella Cianciuli, Ciro Girardi, Teresa Guariniello.

“Una Moglie di Troppo” è una commedia che fa ridere sin dalle prime battute, raccontando le peripezie del Giudice Percuoco, Presidente del Tribunale di Salerno, alle prese con le critiche della moglie Maria. Nonostante sia un giudice integerrimo, viene rimproverato per la sua mancanza di ambizione nel cercare una promozione, a differenza dei suoi colleghi che spesso ottengono favori grazie alle “gentilezze” delle loro consorti.

Sipario ore 18:00, apertura botteghino ore 17:00.

La stagione teatrale è stata organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri e con il contributo del Programma Operativo Val d’Agri.

Per info e prenotazioni: tel. 3294942431.