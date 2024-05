Transizione ecologica e sostenibilità ambientale, a Bella attivate due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

“Con l’entrata in funzione delle 2 colonnine di ricarica per auto elettriche, Bella compie un altro passo verso la sostenibilità ambientale”. Commenta così l’assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Bella, Samuele Grippa.

La collaborazione tra il Comune e la Società Be Charge, gestore del servizio di ricarica, è iniziata lo scorso anno con l’approvazione in Giunta del Protocollo d’Intesa. I lavori di allaccio alla rete, eseguiti da Enel per alimentare le colonnine, hanno richiesto più tempo poiché, uno dei due punti individuati, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

“Lavori che anche in questo caso – precisa Grippa – sono stati realizzati a costo zero per le casse comunali ma garantiscono un servizio in più per quanti hanno in dotazione autoveicoli elettrici. Si avvicina infatti la “scadenza” del 2030, entro cui la maggior parte dei costruttori ha annunciato il totale passaggio alla batteria, e molti contano di arrivarci anche prima”.

Le colonnine attive si trovano a Bella centro, nel Piazzale Madame Curie (area mercato) e a San Cataldo in Piazza delle Terme.Per ricaricare il veicolo, è necessario avere solo uno smartphone. Il sistema di gestione e fatturazione, avviene tramite un’App gratuita (disponibile per iOS e Android) che consente, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Per l’assessore alla Transizione Ecologica, Samuele Grippa: “Tutto questo si inserisce in un più ampio piano che come amministrazione comunale stiamo portando avanti da tempo per l’efficientamento energetico di tutte le strutture e infrastrutture comunali. Basti pensare ai lavori di efficientamento energetico dei comparti edilizi in Via Castello e Via Marconi, l’illuminazione fotovoltaica per le zone rurali, l’efficientamento e l’ampliamento della pubblica illuminazione a led, l’installazione di impianti fotovoltaici sulle strutture comunali. Tutte iniziative per abbattere i consumi energetici ed emissione di CO2 in atmosfera. Continueremo a promuovere interventi che vanno in questa direzione”. Ha concluso l’assessore Grippa.