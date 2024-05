A Viggiano ecco il campo da Padel. Inaugurazione il 4 maggio nella Cittadella dello Sport

La Cittadella dello Sport potrà, dunque, contare su un nuovo servizio in grado di coinvolgere sportivi e appassionati da ogni parte della Val d’Agri. In vista della cerimonia inaugurale, esprime particolare soddisfazione il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala. Con il campo da Padel e dopo l’inaugurazione dei nuovi parcheggi completiamo una parte dell’offerta relativa alle strutture della nostra Cittadella dello Sport. Al termine di anni di faticoso impegno possiamo affermare con orgoglio di aver realizzato un polo sportivo all’avanguardia che rappresenta un punto di riferimento per i nostri concittadini e per tutti gli sportivi della Valle”. Nel corso dell’iniziativa, oltre al primo cittadino, interverranno il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Carmine Cicala ed il Vicesindaco e Assessore allo Sport Paolo Varalla.