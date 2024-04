Potenza, furto in appartamento. La polizia arresta un albanese

Un arresto questa mattina a Potenza, dove un ladro di nazionalità albanese è stato tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di furto in appartamento. Il furto in via della Meccanica. Nell’ambito di servizi di controllo, gli agenti della Polizia del reparto Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e delle Volanti, hanno bloccato l’uomo mentre si allontanava. Probabilmente aveva trascorso la notte nascosto nelle vicinanze. La Polizia ha recuperato anche la refurtiva per la consegna alla legittima proprietaria, una donna che si trovava fuori casa.

Continua così l’importante attività della Polizia tesa a contrastare i reati contro il patrimonio e in particolare i furti, che nell’ultimo periodo stanno allarmando il Potentino.

Claudio Buono