Due aziende lucane impegnate per la Formazione dei docenti Vet e la creazione di contenuti digitali per ipovedenti

Le aziende Lucane iInformatica e Studio Risorse a Rethymno per la presentazione della piattaforma In.Haptic.VET per la Formazione dei docenti Vet e la creazione di contenuti digitali per ipovedenti

Sì è tenuta nei giorni 8 e 9 aprile a Creta, presso European Education and Learning Institute, con sede a Rethymno, la due giorni dedicata al progetto Erasmus+ InHaptic.VET ( www.inhapticvet.eu ), durante i quali è stata presentata la nuova piattaforma E-learning per docenti Vet finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche per la didattica inclusiva. Elemento di spicco del progetto è il Modulo formativo, con relativa applicazione, dedicata alla creazione di contenuti didattici aptico-acustici destinati alla fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti e già disponibile negli store digitali Google Play e Apple Store.