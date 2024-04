“Il nostro impegno per lo sviluppo e la crescita di Tito”. Il Sindaco Scavone e l’amministrazione comunale hanno incontrato la comunità

Il sindaco Graziano Scavone e l’amministrazione comunale hanno incontrato nella serata del 9 aprile la cittadinanza per la presentazione del rendiconto sociale di mandato amministrativo nella sala Don Domenico Scavone. Spiegato tutto il lavoro portato avanti con dedizione e determinazione per migliorare la qualità della vita della nostra comunità e del nostro territorio.

“Oggi la nostra Tito – ha dichiarato il Sindaco Graziano Scavone – è una città con scuole adeguate e sicure, aree urbane rigenerate e maggiori spazi per attività all’aperto. Infrastrutture sociali, culturali e sportive, servizi avanzati e aree ambientali riqualificate. Una città con i conti in ordine. Tanto è stato fatto grazie a un lavoro di squadra, per amore della comunità. Altro resta ancora da fare”.

L’amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza, gli uffici comunali, le imprese, i professionisti incaricati, i fornitori, i soggetti convenzionati e gli Enti sovracomunali per la collaborazione assicurata in questi anni di mandato amministrativo, una sinergia grazie alla quale sono stati raggiunti gli obiettivi di crescita economica e sociale della comunità titese.

Cliccando qui sarà possibile scaricare un opuscolo informativo che riporta tutti gli interventi e le attività svolte.