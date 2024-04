Giornata Nazionale del Made in Italy, iniziativa al Da Vinci-Nitti di Potenza il 15 aprile

La legge quadro per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, n. 206 del 27 dicembre 2023 “riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani”.

Per la ricorrenza è stato scelto il 15 aprile, vale a dire il giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, massima espressione del genio italiano. L’I.I.S. L. da Vinci – Nitti di Potenza, rispondendo alla sollecitazione normativa, ha organizzato un convegno, dedicato per l’appunto al Made in Italy, che si terrà proprio il 15 aprile 2024.

La domanda potrebbe essere perché Made in Italy e scuola? La risposta è semplice e allo stesso tempo ambiziosa, perché è dalla scuola che nasce il “made in Italy”, che si parli di cibo, di lingua italiana, di storia dell’arte, di ingegno dobbiamo riconoscere il ruolo preponderante dell’istituzione scolastica.

Sarà un’occasione che vedrà a confronto: importatori, export manager, aziende espressione delle 4 A del made in Italy. Si parlerà di opportunità, di attualità tra minacce e crisi legate al delicato momento storico, dello sviluppo di dinamiche operative volte a evidenziare le tendenze del settore, le caratteristiche di uno o più brand riconosciuti, riflesso di una società che non vuole rinunciare alla qualità.

Il convegno “maday in Italy” del L. da Vinci-Nitti è stato inserito nel calendario ufficiale delle attività riconosciute dal Ministero Imprese e Made in Italy. I dettagli dell’evento sono nella locandina allegata.