Castelgrande diventa un comune cardio-protetto. E’ il primo lucano che aderisce al progetto “Basilicata cardio protetta”

Castelgrande, piccolo e grazioso centro del Marmo Platano Melandro, diventa un “Comune cardio-protetto”. Si tratta, infatti, del primo Comune della Basilicata che ha partecipato al progetto “Basilicata cardio protetta” con l’installazione di un primo defibrillatore davanti alla sede del Municipio e vicino alla farmacia, scuola e guardia medica. La società medica “Scuola Italiana Emergenza”, rappresentata in Basilicata dall’istruttore internazionale di primo soccorso Vincenzo Di Gregorio, ringrazia l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Francesco Cianci e la dottoressa Gaia Capezio, oltre alla Protezione Civile e alla Pro Loco, per la disponibilità a partecipare al progetto mettendo a disposizione ben dieci persone preposte al primo soccorso ed in particolare all’uso del defibrillatore in caso di arresto cardiaco. “Il nostro motto – fa sapere Di Gregorio – è quello che ogni persona può salvare una vita”.

L’augurio è che siano sempre più i Comuni cardio-protetti in Italia.

Claudio Buono