Potenza, rubano in un supermercato e vengono scoperti con la droga. Polizia blocca e denuncia due campani

La Polizia di Stato individua gli autori di un furtoconsumato in un supermercato a Potenza.

Tale risultato è stato raggiunto nel corso dell’attività di controllo del territorio, intensificata dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari mediante la predisposizione di servizi mirati con l’impiego di personale in divisa e in abiti civili volti alla prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio.

Nello specifico, nella serata di ieri, a seguito di segnalazione, personale della sezione Volanti della Questura di Potenza interveniva nei pressi di un supermercato ove vi erano stati episodi di furto nei giorni scorsi.

Gli operatori, giunti repentinamente sul posto, notavano due soggetti sospetti che all’uscita dell’esercizio commerciale celavano alcuni prodotti che, come confermato poi dalle immagini del sistema di videosorveglianza, avevano sottratto poco prima all’interno dell’attività commerciale.

I due, entrambi di origine campana e con precedenti penali e di polizia, sono stati inoltre trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Alla luce dei fatti, entrambi venivano denunciati per furto in concorso e veniva loro contestata la violazione di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990 per possesso di sostanza stupefacente con contestuale ritiro della patente di guida nei confronti del soggetto che, all’atto del controllo, risultava conducente del veicolo.

Si provvedeva, infine, a restituire la merce rubata al proprietario dell’attività commerciale.