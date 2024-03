“Università svelate”: l’Unibas apre alla Comunità le porte dell’Ateneo e racconta la vita degli studenti grazie a un’iniziativa della Crui

La Crui (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) ha istituito, per mercoledì 20 marzo 2024, la “Giornata Nazionale delle Università”, in coincidenza con la “Giornata Internazionale della Felicità” e all’interno della “Settimana della Minerva”, un momento dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione. L’appuntamento con “Università svelate” permetterà al pubblico, e soprattutto ai giovani, di entrare nelle sedi dell’Ateneo e scoprirle attraverso un intenso programma di eventi, organizzati nelle due sedi di Potenza e Matera. Il 20 marzo si partirà dal capoluogo lucano (campus di Macchia Romana, ore 10) con una tavola rotonda, organizzata assieme al Commissariato regionale antiracket e antiusura; sono previsti anche un workshop sul benessere degli studenti e alcuni interventi sul rapporto tra l’università e la società civile. Sarà possibile partecipare ad alcune visite guidate nei laboratori di ricerca dell’Ateneo così come a dimostrazioni di tennis da tavolo e di fitness, a cura del Centro Universitario Sportivo. Chiuderà la giornata il concerto “MusicAteneo”, con la partecipazione di numerosi gruppi musicali giovanili in collaborazione con il Consiglio degli studenti e le Associazioni Studentesche Unibas. La manifestazione “Università svelate” terminerà il giorno successivo, 21 marzo, nella Città dei Sassi, con l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (Campus di via Lanera, Aula magna, ore 17). “Si tratta – hanno spiegato gli organizzatori – di un momento particolare il cui scopo non è solo quello di mostrare le attività di ricerca e di didattica degli atenei ma anche la vita degli stessi studenti nelle aule, nei cortili, nelle biblioteche, nei laboratori e nei centri di sportivi e di ritrovo così come le attenzioni che l’intera comunità universitaria dedica alla formazione e al benessere di ciascuno.

Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile sul sito dell’Ateneo.