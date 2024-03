Vietri di Potenza, dieci coppie celebrano nella Chiesa Madre il 50° anniversario di matrimonio

50 anni di matrimonio, nozze d’oro. Questo l’importante traguardo che dieci coppie di Vietri di Potenza hanno celebrato e festeggiato nella Chiesa Madre, insieme al parroco Don Salvatore Dattero e a tantissimi fedeli e familiari.

Le coppie sono: Carmela Bello e Carmine Carleo, Vincenza Manzella e Vincenzo Zirpoli, Carmela Caggianese e Pasquale Romaniello, Filomena Bello e Rocco Covucci, Teresa Langone e Generoso Nappi, Maria Immacolata Marra e Vito Priore, Maria Feo e Michele De Pasquale, Gerarda Iaquinta e Vincenzo Robertiello, Gerarda Iovine e Giuseppe Indaco, Domenica Grande e Rocco Romaniello. Ma ce ne sono anche altre che, per una serie di motivi, non hanno avuto modo di partecipare. Si tratta di coppie di sposi che hanno contratto matrimonio nel 1973, risultanti dai Registri.

Coppie che sono arrivate a questo punto, ad un traguardo così importante, perchè il loro amore è forte e prezioso come l’oro più puro. Si tratta di un evento più unico che raro che deve essere celebrato con orgoglio e felicità. Un anniversario così così importante che non poteva passato inosservato. Le coppie hanno ricevuto la benedizione di Don Salvatore Dattero e i più vivi complimenti per il sentimento di amore ed il rispetto reciproco, fondamentali per un’unione sincera e duratura nel tempo, in particolare per il mezzo secolo di anniversario, a cui si aggiungono anche altri anni di fidanzamento.

Claudio Buono