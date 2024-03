La Basilicata protagonista domani 12 marzo in Senato con le Pro Loco di Barile, Calvello, Lavello e Laurenzana

Tutto pronto per la cerimonia di consegna dei marchi di qualità da parte di Ente Pro Loco Italiane agli eventi promossi su tutto il territorio italiano da parte delle Pro Loco e degli Enti per la custodia e la promozione del patrimonio culturale. Prevista per il prossimo martedì 12 Marzo 2024, con inizio alle ore 14 presso la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama al Senato della Repubblica, la conferenza stampa dedicata ai Marchi di Qualità che la Rete Associativa Terzo Settore Epli Aps assegnerà agli Enti che si sono distinti nei settori: Carnevali Autentici, Sagre d’Eccellenza, Palii, Cortei e Rievocazioni Storiche per iniziativa delle Senatrici Cinzia Pellegrino e Maria Nocco. A farlo sapere in una nota il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps, Rocco Franciosa il quale ci tiene a rimarcare “la Basilicata sarà protagonista con le Pro Loco di Barile, Calvello, Lavello e Laurenzana insieme alle rispettive Amministrazioni comunali per ritirare un riconoscimento nazionale molto importante che premia l’impegno di tanti volontari che da anni portano avanti con amore e dedizione le attività di valorizzazione storica, turistica e culturale con eventi molto significativi”. Per la Basilicata riceveranno i marchi di qualità nelle rispettive categorie le Pro Loco di Barile, Calvello, Lavello e Laurenzana.

La Pro Loco Barile presieduta da Rocco Franciosa insieme al Sindaco Antonio Murano riceverà il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza per il “Festival dell’Aglianico del Vulture – Sagra Tumact Me Tulez”, la Pro Loco Calvello presieduta da Rocco Calabrese insieme al Sindaco Anna Cantisani, riceverà il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza per la “Sagra della Castagna”, la Pro Loco Lavello presieduta da Gaetano Vitale con il Sindaco Antonio Carretta, riceverà il marchio di qualità Carta Nazionale Palli, Cortei e Rievocazioni Storiche per “Corrado IV – Il Sogno di un Imperatore” e la Pro Loco Laurenzana presieduta da Giovanni Moreno insieme al Sindaco Michele Ungaro riceverà il marchio di qualità Carta Nazionale Palii, Cortei e Rievocazioni Storiche per “Il Brigante Taccone – Re di Calabria e Basilicata”. Tra i relatori dell’interessante giornata, insieme alle Senatrici Cinzia Pellegrino e Maria Nocco, il Presidente di Ente Pro Loco Italiane Ciurleo Pasquale, gli Onorevoli Gianluca Caramanna e Francesco Mura, insieme al Segretario Generale del Ministero del Turismo Barbara Casagrandee Sandro Pappalardo Consigliere Nazionale Enit. A moderare l’intera conferenza sarà la giornalista Mariarosaria Rizzuti.

Insieme alle Pro Loco della Lucania riceveranno il marchio di qualità anche: Sagra d’Eccellenza: settore qualità tradizione e sostenibilità ambientale: Festa del Pane – Pro Loco Stefanaconi (VV), Festival delle Pro Loco – Pro Loco Sestu (CA), Sagra da Pitta Chjina – Pro Loco San Costantino Calabro (VV), Festa della Mela – Pro Loco Valle di Maddaloni (CE), Sagra delle Pesche – Pro Loco San Sperate (CA). Carnevali Autentici – settore folklore, storia e autenticità: Carnevale di Castrovillari – Pro Loco del Pollino di Castrovillari (CS), Carnevale di Capua – Pro Loco di Capua (CE). Palii, Cortei e Rievocazioni Storiche – settore cultura, sicurezza e rispetto per gli animali: Historia Raduno Multiepoca – Nundinae Aps , Gravina in Puglia (BA), Palio dell’Ascensione ed il corteo di Quartieri Storici – Pro Loco Floridia (SR), Il Tocco – Pro Loco Gerace (RC), Palio degli asinelli – Pro Loco Ollolai (NU).