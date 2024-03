Imprese femminili, numeri incoraggianti in Basilicata: sono il 27 %, oltre la media nazionale

L’analisi Unioncamere evidenzia l’avanzata delle donne nel sistema produttivo

Sono 15.581 le imprese femminili registrate in Basilicata a fine 2023, anno in cui c’è stata una battuta d’arresto nella crescita delle imprese guidate da donne a livello nazionale: – 318 aziende rispetto al 2022, con una perdita del 2%. Una frenata che incide relativamente, rispetto al tasso di “femminilizzazione” del sistema produttivo, che in Basilicata resta al 26,53%: una percentuale molto più alta rispetto a quella del Paese (22,25%) e anche a quella del Mezzogiorno (23,76%). Sono alcuni degli elementi che emergono dalla lettura dei dati dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere, realizzato con il supporto di SiCamera e Centro studi Tagliacarne, con dati rielaborati dal Centro Studi della Cciaa della Basilicata. A livello di forma giuridica, le imprese in rosa continuano a far prevalere nella stragrande maggioranza la ditta individuale (74%), che è anche quella più esposta alle crisi di mercato. Le società di capitale sono il 17%, quelle di persone il 5% e “altre forme” il 4%. Il 10% delle imprese femminili sono guidate da under 35, mentre il 5,6% vedono al timone una donna straniera. A li- vello settoriale, infine, oltre 6.000 imprese operano in agricoltura, silvi- coltura e pesca; oltre 3.000 nel commercio all’ingrosso e al dettaglio; oltre 1.00 in attività artistiche sportive e di intrattenimento e altrettante in servizi di alloggio e ristorazione. Crescono infine le attività professionali, scientifiche e tecniche, a forte prevalenza maschile: rispetto al 2022 ce ne sono 22i n più (359 in totale).

Fonte: La Nuova del Sud