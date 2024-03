Tito, nuovo look per la palestra del Centro Sportivo di Santa Venere. Completati i lavori per 800mila euro: domani 8 marzo la presentazione

Ultimati i lavori di efficientamento energetico della Palestra del Centro Sportivo Città di Tito in località Santa Venere. Gli interventi, per un importo di circa 800 mila euro, hanno interessato sia l’infittimento degli arcarecci di copertura per la posa dei pannelli curvi in lamiera coibentata sia la realizzazione delle baraccature di testata per garantire la tenuta alle pressioni indotte dall’azione del vento che non pochi problemi ha causato sin dalla sua costruzione nel 2013. Le testate sono poi state chiuse con elementi in plexiglass trasparente e la base con pannelli coibentati rivestiti internamente con legno. Le tamponature laterali inoltre sono state modificate eliminando i blocchi in cemento con pannelli isolanti e nuovi infissi.

L’impianto di illuminazione esistente è stato ammodernato con lampade a led mentre l’impianto di riscaldamento è stato integrato con altri aerotermi alimentati con una pompa di calore nuova ed efficiente. Sulla copertura è stato installato un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 10 KE con batterie di accumulo. Inoltre, è stato sostituito il tappeto da gioco, realizzate le linee per le discipline di calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro. Sono stati realizzati lavori di sistemazione dell’area esterna per una migliore regimentazione delle acque piovane rimuovendo così i problemi di infiltrazioni d’acqua sul campo da gioco.

“Con questi lavori – dichiara il Sindaco Graziano Scavone – abbiamo superato finalmente alcuni deficit strutturali che ci trascinavamo dal 2013, ovvero sin da quando la struttura è stata realizzata, e che hanno rappresentato un limite per la fruizione dell’impianto sportivo e della sua gestionabilità”.

“Abbiamo ricercato con determinazione – ha aggiunto il Sindaco – il finanziamento a valere sul “Bando Sport e Periferie”, risultando tra i pochi comuni in Basilicata ad averlo ottenuto, e siamo contenti di aver aggiunto, dopo gli interventi di ammodernamento del campo di calcio Alfredo Mancinelli, a cui quest’estate ne seguiranno ancora di nuovi per un importo di circa 250 mila euro indirizzati ad efficientare energeticamente gli spogliatoi a servizio dello stesso, un altro importante tassello per migliorare l’infrastruttura sportiva dal punto di vista della gestionabilità, accrescerne la fruibilità e rafforzare la funzione comprensoriale del Centro Sportivo Città di Tito. Abbiamo ora in programma di ampliare l’impiantistica presente nel centro con un nuovo impianto sportivo. Ringrazio l’impresa ed i tecnici incaricati per il lavoro svolto e soprattutto il gestore ed i tanti utenti dell’impianto che hanno avuto pazienza in questi mesi di non disponibilità d’uso dello stesso”.

La presentazione dei lavori si terrà sabato 9 marzo a partire dalle 15.30, diverse le dimostrazioni a cura delle associazioni sportive locali.