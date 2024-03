Ruoti, per la comunità un punto per il conferimento dei rifiuti ingombranti. Si amplia e migliora il Centro di Raccolta Comunale

Ultimati i lavori del Centro di Raccolta Comunale in località c/da Rosselli a Ruoti, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Basilicata sui fondi PO FESR Basilicata 2014 – 2020 (Asse 5 – Azione 6A.6.1.2/“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed un’adeguata rete di centri di raccolta”) Patto per lo Sviluppo della Basilicata/FSC 2014-2020 “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, per la realizzazione o l’ampliamento di Centri Comunali di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” per un importo di euro 125mila euro.

Questo intervento finalmente consentirà di gestire al meglio la raccolta differenziata portando a completamento quello che è il nuovo progetto partito già da qualche mese. A breve verrà comunicata l’apertura del centro con i relativi orari ripartiti su sette giorni, e quindi comprensivi anche della domenica, per dare sempre maggiori e migliori servizi alla comunità. Con questo ulteriore servizio si andrà ad aumentare quella che è la percentuale di raccolta differenziata. I cittadini potranno conferire direttamente i rifiuti ingombranti e speciali al centro di raccolta e, a questo servizio, si affiancherà comunque il ritiro su chiamata.

Con la consegna del Centro di raccolta alla ditta Ecotrash, nelle prossime settimane sarà possibile il conferimento di rifiuti ingombranti e speciali, per fornire ai cittadini ed al territorio servizi sempre più efficienti nell’ottica del miglioramento della raccolta differenziata.