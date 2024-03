“Cuore e impegno per Picerno”. Il centrodestra si unisce sul territorio con Progetto Comune e lavora alle amministrative

Cuore e Impegno per Picerno: Il Sentiero della Rinascita con Centrodestra e Progetto Comune

I partiti di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) annunciano l’avvio di una collaborazione unitaria, con il gruppo consigliare “Progetto Comune”, “per dar vita – fanno sapere – a una solida e reale alternativa all’attuale amministrazione Picernese”

Riscontrata la necessità di un cambiamento positivo nella gestione della comunità, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, insieme al gruppo consiliare “Progetto Comune”, hanno avviato un lavoro congiunto per mettere in campo una compagine coesa e responsabile per affrontare al meglio le prossime ed imminenti elezioni comunali e la successiva fase di governo del paese. Quest’alleanza mette al centro l’interesse dei picernesi, promuovendo valori comuni e progetti concreti che si tradurranno in sviluppo e crescita della cittadina. Obiettivo della compagine è garantire un lavoro incessante per garantire un nuovo governo che sia trasparente ed efficiente e orientato al benessere di tutti. Per troppi anni Picerno ha vissuto un palese ed inesorabile declino, è giunta l’ora di invertire la rotta restituendo l’orgoglio alla comunità.

Uniamo le forze per offrire un progetto politico alternativo unitario che valorizzi le peculiarità e che rappresenti le istanze del nostro territorio. Consapevoli delle numerose sfide da affrontare, riteniamo che il Comune di Picerno e i picernesi non possano permettersi di perdere ulteriori occasioni, come, purtroppo, è avvenuto negli ultimi anni. Ci impegniamo ad aprire questo progetto a chiunque abbia a cuore il bene del paese, in discontinuità con quanto fatto, negli ultimi dieci anni di amministrazione Lettieri. Il nostro obiettivo è costruire un’alternativa forte, capace di ascoltare le esigenze della comunità e di proporre soluzioni concrete per affrontare le sfide attuali. I cittadini di Picerno meritano un’alternativa affidabile, capace di guidare la comunità verso un futuro migliore. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e “Progetto Comune” sono determinati a fornire questa alternativa, basata sulla collaborazione e sull’impegno comune per il bene di tutti.

Nota stampa a firma di Rocco Russillo (coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia), Rocco Traficante (coordinatore cittadino di Forza Italia), Giovanni Russo (rappresentante della Lega) e Rocco Faraone (capogruppo di Progetto Comune)