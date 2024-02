“C’era una volta… Il Cacciatore di Fiabe”, i racconti del Basile rinnovano l’appeal dei luoghi lucani. A Potenza l’1 marzo

Venerdì 1 marzo, alle ore 16.00, il Polo Bibliotecario Nazionale di Potenza ospiterà i principali eventi della kermesse culturale “C’era una volta… Il Cacciatore di Fiabe – Il Basile in Basilicata”. Previsto un convegno di altissimo profilo che indaga la figura del letterato, scrittore e poeta Giambattista Basile e delinea le connessioni tra le sue opere fiabesche e i luoghi incantati della Basilicata. Seguirà una rappresentazione teatrale tratta da Lo Cunto de li Cunti. A chiusura, la consegna del Premio “Il Cacciatore di Fiabe”.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Culturale HubArtLab — dal 2023 collabora con MoviMenti ETS e Il Pentamerone-Agorà — e finanziato dalla Regione Basilicata e da Matera 2019. La presidente Anna Elena Viggiano: “Questo progetto rappresenta il punto di partenza di un approccio multidisciplinare di marketing territoriale che vuole raccontare il territorio attraverso nuove narrazioni, in questo caso le fiabe e la figura di Giambattista Basile rappresentano il filo conduttore per far scoprire un angolo di Basilicata ricco di potenzialità turistiche e culturali ancora inespresse”.

È certo che “Il Cacciatore di Fiabe”, un giovane Basile investito del dono dell’ascolto, attraversò le terre della Basilicata e della Campania lasciandosi ispirare dai racconti popolari per la stesura di uno dei suoi più celebri e apprezzati lavori, Lo Cunto de li Cunti. Un’opera in dialetto meridionale contenente ben 50 fiabe, un genere inedito per quell’epoca, e a cui i più grandi favolisti di Europa si ispirarono, dai fratelli Grimm a Perrault. La bella Raperonzolo altro non è che la “Petrosinella” del Basile, segregata nel Castello di Lagopesole.

Un convegno — introdotto dai saluti di Luigi Catalani, Direttore Polo Bibliotecario Nazionale di Potenza; Anna Elena Viggiano, Presidente Associazione HubArtLab e GiovanBattista Basile, discendente dello scrittore Giambattista Basile — in cui interverranno: Ferdinando Felice Mirizzi, professore Università di Basilicata; Carolina Stromboli, professoressa Università di Salerno; Antonio Orselli, ricercatore, autore e musicista; Giuseppe Lalinga, consulente in marketing delle destinazioni; Caterina Salvia, Presidente Gal Percorsi; Cosimo Latronico, Assessore Regione Basilicata Ambiente Territorio ed Energia. A moderare sarà Maria Giovanna Martini dell’Associazione Culturale Il Pentamerone-Agorà.

Il convegno e la premiazione saranno intervallati da uno speciale omaggio, una performance teatrale dell’attrice Anna Rita del Piano che intratterrà i presenti con una lettura tratta da Lo Cunto de li Cunti. Il parterre degli ospiti vedrà la presenza di Francesco Lucibello, filosofo e autore televisivo, noto al grande pubblico per essere tra gli autori del programma “Il Provinciale – il racconto dei racconti”. Durante la serata saranno presentate anche le buoni prassi di Rapone e Colobraro, attraverso gli interventi di Felicetta Lorenzo e di Andrea Bernardo.

A conclusione della giornata la premiazione, a cura della giornalista Margherita Sarli.

In programma sabato 2 marzo l’Educational Tour nei luoghi del Basile (numero chiuso): un bus narrante accompagnerà giornalisti, studiosi, dirigenti scolastici, agenti di viaggio ed appassionati in una nuova sperimentazione turistico-culturale ad alta intensità esperienziale, al fine di creare nuovi percorsi e proposte Taylor Made legate alla terra delle fiabe e alla valorizzazione paesaggistica della Regione Basilicata.

L’Associazione, guidata da Anna Elena Viggiano, con il supporto professionale di Tiziana Visconti, Grazia Valeria Ruggiero e Asia Dragone, nel ringraziare i partner del progetto, BCC Basilicata, Polo Bibliotecario Nazionale di Potenza, Gal Percorsi, MoviMenti, Cosmet Group, Multicasa e SCA è già al lavoro per programmare nuove attività ed eventi in grado di rafforzare il legame tra fiabe, cinema e territorio in Basilicata e Campania.

Gli eventi del primo marzo sono aperti a tutti. Per approfondimenti, visitare il sito www.ilcacciatoredifiabe.com