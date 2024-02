Diabete Tipo 1 e Sport: i giovani diabetici alle prove con il Taekwondo. Appuntamento domani 17 febbraio a Potenza

È ormai risaputo quanto sia importante svolgere attività sportiva e fare movimento per qualsiasi persona, adulto o bambino che sia. Lo è ancor di più quando si convive con una patologia cronica e in particolare con il Diabete Tipo Uno, patologia autoimmune che colpisce principalmente bambini e ragazzi, e li accompagnerà durante tutto il percorso della vita.

È questo l’obiettivo con cui nasce l’iniziativa “Diabete tipo 1 e sport”, una sfida da affrontare proprio in palestra che si terrà il prossimo 17 febbraio, a partire dalle ore 16:30, presso la palestra Fell the Burn, sita in contrada Ciciniello n.10 a Potenza. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, in collaborazione con il Lions Club International Potenza Pretoria e l’ASD Centro Taekwondo Potenza.

All’iniziativa potranno partecipare tutti, non solo gli associati, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla disciplina sportiva, cimentandosi con diverse arti marziali, dalla difesa personale al taekwondo. A tutti i genitori verranno fornite importanti linee guida su come affrontare e gestire al meglio l’attività sportiva, specie nei soggetti affetti dalla patologia.

Oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Potenza, Mario Guarente, del responsabile regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta e del presidente dell’ASD, Luigi di Mare, ci saranno gli interventi della presidente di AGGD Basilicata, Angela Possidente, della presidente del Lions Club, Maria De Luca Picione, promotrici dell’iniziativa, del presidente dell’ASD Centro Taekwondo Potenza, Marco Del Cambio, nonché istruttore e ufficiale di gara taekwondo, che seguirà i più piccoli che potranno assistere alle esibizioni di ragazzi che già praticano la disciplina da diversi anni, e poi cimentarsi in questa arte marziale.

Durante il convegno, interverranno inoltre il dr. Antonio Lopizzo, responsabile Lions Service Diabete e il referente medico scientifico di AGGD Basilicata, il diabetologo ed endocrinologo dr. Giuseppe Citro. Sarà dedicato infine uno spazio alla connessione tra attività fisica, stili di vita e patologie con Francesca Caputi.

L’iniziativa è patrocinata da Comune di Potenza, Lions Club Potenza Pretoria, AGGD Basilicata, Centro Taekwondo Potenza, Palestra Feel the Burn, AGD Italia, Diabete Italia Onlus e Sport e Salute Basilicata.

L’obiettivo della giornata è quello di mettersi al servizio delle famiglie di giovani con diabete fornendo loro gli strumenti per affrontare al meglio la patologia e quindi per riuscire ad affrontare anche l’ambito sportivo, che contribuisce a migliorare la qualità della vita da un punto di vista prettamente fisico-metabolico, riuscendo ad ottenere un miglior compenso glicemico e quindi una migliore stabilità.

L’evento sarà un momento di svago e di socializzazione per i più giovani di AGGD Basilicata, ma anche di integrazione, oltre che per le famiglie l’occasione per favorire il dialogo con le istituzioni, e i rappresentanti dei vari ambiti cittadini perché è fondamentale cercare di mettersi in rete a beneficio dei giovani lucani affetti da Diabete Tipo 1.