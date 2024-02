A Potenza domani inaugurazione della nuova sede del Comitato Regionale Arbitri di Basilicata. Presente il presidente nazionale Pacifici

La famiglia del calcio lucano si riunisce sotto lo stesso tetto. Potrebbe essere riassunta in questa frase suggestiva ed evocativa, la cerimonia che si terrà sabato 17 febbraio a Potenza, quando il Comitato Regionale Arbitri di Basilicata inaugurerà la sua nuova sede istituzionale nei locali del Comitato Regionale FIGC LND in via Mallet a Potenza.

La nuova sede dei fischietti lucani verrà inaugurata alle 10.30 di sabato alla presenza del Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici. Il numero uno degli arbitri italiani torna in Basilicata dopo la sua presenza al raduno di inizio campionato dei fischietti lucani, dimostrando grande interesse e attenzione per il movimento arbitrale lucano che negli ultimi anni cresce in modo evidente in qualità. In rappresentanza della FIGC Nazionale sarà presente l’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’ufficio legislativo della Federazione.

Esprime soddisfazione il Presidente del Cra Basilicata Michele Calabrese, evidenziando il grande risultato raggiunto nel dare al Comitato Arbitri di Basilicata una nuova sede efficiente e decorosa, tra l’altro inserita nel contesto della sede regionale della FIGC rappresentando anche l’importanza del lavoro all’unisono che le varie componenti devono svolgere per sostenere e promuovere il calcio lucano.