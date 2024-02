Gare di altissimo livello a Picerno. Appuntamento al 2 giugno per l’edizione dell’UltraLiFoj

Luca Tomasiello, Presidente dell’associazione “Asd Picerno Run”, annuncia l’attesissimo ritorno dell’ UltraLiFoj 2024. Si tratta di un evento che si svolgerà il 2 giugno a Picerno, dedicato agli appassionati del trail, attraverso un programma che comprende gare di altissimo livello. “Quest’anno rispetto agli altri anni ci saranno soltanto due gare – spiega Tomasiello – la 23 km (D+1.090 metri) per gli appassionati del trail e la 50 km (D+3.030 metri) che è l’unica gara di ultra in Basilicata”.

La 23 km è una corsa più breve ma altrettanto emozionante, ideale per chi desidera un’esperienza di trail running indimenticabile senza affrontare la distanza completa. La 50 km è un’opportunità per mettere alla prova la resistenza su sentieri tortuosi e attraverso paesaggi mozzafiato, una sfida epica che farà ammirare boschi incantati e creste panoramiche. Al termine della gara dei 23 km ci sarà la distribuzione dei premi per categoria. La partenza è prevista in Piazza Plebiscito a Picerno e le gare toccheranno anche i Comuni di Ruoti e Tito.

Ci saranno inoltre attività diurne sul territorio come yoga, attività per bambini, camminate, trekking. “I nuovi percorsi tracciati-dichiara Tomasiello- consentiranno di scoprire la bellezza selvaggia e mozzafiato del promontorio di Monte Li Foj a Picerno. Con le sue vette maestose e le foreste lussureggianti, il promontorio di Monte Li Foj offre uno scenario perfetto per una corsa avventurosa”.

Per saperne di più e per iscriversi è possibile consultare il sito www.ultralifoj.it.