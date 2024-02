“Verona in Love”, il cantautore lucano Modna arriva in finale

Un traguardo inseguito da tre anni ove il cantautore non era andato oltre la seconda sessione e cioè le semifinali del premio di Verona. Quest’anno tra oltre i 60 partecipanti, Modna viene informato in primo luogo di essere tra i 13 semifinalisti, dopodiché gli viene comunicato l’accesso alla finale tra i 6 scelti.

“Un duro lavoro – dichiara Modna – per chi come me continua a non mollare nulla perché ciò che mi regala la musica non è paragonabile a nessuna cosa al mondo che possa soddisfarmi più di essa”.