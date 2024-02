Potenza, controlli della Polizia Locale al mercato. Merce sequestrata e violazioni al codice della strada

Nell’ambito dei controlli di polizia commerciale svolti, come di consueto, durante il mercato mensile di via della Fisica del primo sabato del mese, la Polizia locale ha effettuato un sequestro di merce di scarsa qualità, con ogni probabilità contraffatta, consistente in 37 paia di scarpe. A margine di detti controlli, altro personale sempre della Polizia locale, impegnato in attività di controllo e regolamentazione del traffico, ha rilevato 15 infrazioni al codice della strada per condotte di guida irregolari, in un caso procedendo al ritiro della patente di guida. La lotta all’abusivismo commerciale – sottolinea la comandante Maria Santoro – sarà incrementata durante le attività mercatali e su tutto il territorio comunale, al fine di contrastare un fenomeno che lede la concorrenza e i consumatori, incidendo negativamente sulla sicurezza e sul decoro urbano”.

Intanto, si è Insidiatansediata la nuova Comandante della Polizia locale di Potenza, Maria Santoro. Laureata in giurisprudenza, già impegnata in ruoli di responsabilità negli uffici comunali, è risultata vincitrice della procedura concorsuale indetta dal Comune per selezionare il vertice del Corpo della Polizia locale, risultando nominata dirigente della Polizia del capoluogo di regione. “Una persona seria e molto preparata, – così il Sindaco di Potenza Mario Guarente che aggiunge come – “già negli altri ruoli ricoperti all’interno della nostra Amministrazione, e di quelle nelle quali ha prestato servizio, è risultata in possesso di grandi qualità professionali e umane che, certamente, le saranno d’aiuto nel delicato compito affidatole. Nell’augurarle buon lavoro, le rinnovo la mia stima personale e, sono certo, che l’intera città potrà giovarsi delle sue indubbie capacità”.