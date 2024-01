Incidente sul lavoro a Vietri di Potenza. Operaio ferito trasferito al “San Carlo” di Potenza

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Vietri di Potenza, verso le ore 16, lungo la SP 94, a poche centinaia di metri dall’ingresso del centro abitato, poco più avanti di località Ponte dell’Arme. Vittima dell’incidente un operaio, non del posto, che stava lavorando con una ditta impegnata in alcuni lavori di scavo sulla rete del gas. L’operaio è rimasto ferito, stando alle prime indiscrezioni, alla gamba in modo anche grave.

Immediatamente i colleghi hanno allertato i soccorsi. Sul posto a intervenire è stato un medico di famiglia in servizio a Vietri, il dott. Emanuele Aloisi, che ha prestato i primi soccorsi. Poco dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno immobilizzato l’operaio e messo sulla barella, per poi trasferirlo con urgenza al San Carlo di Potenza. L’operaio, si è saputo, verrà sottoposto a intervento.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza e successivamente i Vigili del Fuoco.

