Basilicata in Podcast; Importanti novità per chi viaggia su rotaie

Sottoscritto accordo di Regione-Trenitalia per il rinnovo della flotta regionale

In Basilicata il trasporto su rotaie si fa più green, informatizzato, regolare e puntuale. Lo prevede il nuovo accordo di servizio sottoscritto dalla Regione e da Trenitalia. Un contratto che avrà validità fino al 2031 e che preannuncia importanti novità per chi viaggia su rotaie. Un investimento di 98 milioni di euro per il rinnovo della flotta regionale entro il 2026 e l’acquisto di otto nuovi treni Pop. L’amministratore delegato di Trenitalia Spa, Luigi Corradi, ci illustra quali benefici si prospettano per i viaggiatori lucani.

Ascolta il podcast CLICCANDO QUI