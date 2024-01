Ladri con la passione della Fiat 500 rosa. Furto questa notte a Vietri di Potenza

Continuano a colpire i ladri nel Potentino. Un nuovo furto è stato messo a segno la notte scorsa a Vietri di Potenza, dove una banda di malviventi è riuscita ad asportare una automobile in via San Nicola, nelle vicinanze del centro del paese. I ladri, che sarebbero giunti sul posto con un’altra auto, hanno rubato una Fiat 500 di un colore particolare, Powder Pink, di proprietà di una ragazza del posto che l’aveva parcheggiata ieri sera prima di fare rientro a casa, a pochi metri dall’accaduto.

Probabilmente un furto su commissione, vista la particolarità del colore dell’auto. Il colpo, avvenuto poco dopo le ore 3:30, sarebbe durato pochissimi minuti. Tutto fa presagire a una banda di ladri professionisti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza per i rilievi del caso. A disposizione dei militari dell’arma anche le immagini di una serie di telecamere della videosorveglianza comunale che potrebbero aver ripreso eventuale auto e i movimenti dei ladri, dal momento che l’impianto è funzionante e il territorio è sorvegliato in più punti e accessi, anche nei paraggi dell’accaduto. Elementi che potrebbero ritornare utili ai Carabinieri per dare un volto ai ladri.

Claudio Buono