Il circo contemporaneo arriva a Tito con lo spettacolo “Kalinka” di Nando e Maila. Appuntamento a stasera al Cecilia

Mercoledì 3 gennaio al Cecilia Centro per la Creatività il secondo appuntamento della rassegna di teatro ragazzi per famiglie “Scintille” curata dalla Compagnia Teatrale Petra

Per la seconda edizione di “Scintille. Rassegna di teatro ragazzi per famiglie”, mercoledì 3 gennaio alle ore 18, presso il Cecilia Centro per la Creatività di Tito, va in scena lo spettacolo tout public di circo contemporaneo dal titolo “Kalinka”, prodotto dalla Compagnia Nando e Maila. La rassegna è realizzata da Compagnia Teatrale Petra in partnership con Labirinto Visivo grazie al contributo del Comune di Satriano di Lucania, del Comune di Tito e del Gal Percorsi. Costo biglietti spettacolo: 5 euro adulti e bambini. Info e prenotazioni: tel. 327 2515604, email info@compagniateatralepetra.com.

“Kalinka” (di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani; collaborazione artistica Carlo Boso; disegno luci e audio Federico Cibin; scenografie Ferdinando D’Andria; regia Luca Domenicali) è uno spettacolo per tutte le età, che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica.

Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali esecutivi, quando abbracciati ballano un tango, mentre suonano fisarmonica e violino. In “Kalinka” la musica dal vivo si intreccia con gag, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso un linguaggio di circo contemporaneo.

La Compagnia Nando e Maila fonda la propria ricerca artistica sulla sperimentazione e sulla commistione tra teatro, danza, musica, invenzioni sonore e arti circensi. Il tentativo di fusione dei linguaggi è riconoscibile nei personaggi in scena, che ricordano a tratti gli zanni della Commedia dell’Arte, oltre che le relazioni clownesche tra Bianco e Augusto. I personaggi suonano musica e articolano tecniche circensi, rendendo sostanzialmente inutile la necessità di tracciare dei confini.

Compongono la rassegna “Scintille” otto spettacoli e tre iniziative collaterali, per un totale di undici appuntamenti, di cui cinque fuori abbonamento, che andranno in scena fino a giugno 2024 a Satriano di Lucania e Tito. Il debutto lo scorso 28 dicembre al Teatro Anzani di Satriano di Lucania con lo spettacolo “In un paese tutto bianco. Racconto d’inverno” della compagnia Schedía Teatro.

Coinvolte compagnie del panorama nazionale con produzioni teatrali pensate per l’infanzia: oltre alla Compagnia Teatrale Petra di Satriano di Lucania, Schedía Teatro di Milano, Compagnia Nando e Maila di Ozzano dell’Emilia (BO), La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna, Teatro del Baule di Napoli, Factory Compagnia di Lecce, Campsirago Residenza di Colle Brianza (LC).

Previste anche attività collaterali in collaborazione con Crescendo Matera, Fuorisentiero e Ivy Tour, oltre alla collaborazione con l’Associazione Sotto il Castello di Tito per l’accoglienza in occasione degli spettacoli al Cecilia Centro per la Creatività, con l’allestimento di uno spazio dedicato ai libri e alla lettura.