Sangue sulle strade del Potentino. Prima vittima del nuovo anno a Venosa, perde la vita un 45enne

Si registra purtroppo la prima vittima in un incidente stradale del nuovo anno, che non si apre nel migliore die modi in Basilicata. Un uomo di 45 anni, nella serata di ieri, ha perso il controllo della sua auto andando a finire fuori strada, lungo una strada appena poco fuori l’abitato di Venosa. Si tratta di un uomo della zona che a seguito dell’impatto è stato balzato fuori dalla sua auto. Il manto stradale era bagnato a causa della pioggia caduta nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

Claudio Buono