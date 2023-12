Il viaggio musicale di Alice Muro fa tappa a Tito. Appuntamento a stasera al “Centro per la Creatività Cecilia”

Il viaggio musicale di Alice Muro fa tappa a Tito, al “Centro per la Creatività Cecilia”, giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 21.30. La giovane cantante titese, attraverso la sua voce potente e vellutata, racconterà il suo “viaggio verso l’equilibrio”, con le canzoni di artisti come Lucio Dalla, Stevie Wonder, Alicia Keys, Aretha Franklin, Loredana Bertè e Pino Daniele. Ad accompagnarla sul palco: Fausto Picciani (batteria), Michele Perrone (basso), Saverio Orlando (chitarra elettrica), Francesco Fabrizio (pianoforte), Antonio Rosa (synth e programmazione).

Contributo ingresso: 8 euro/ posto unico. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Comunità educativa per minori “Giallosole”. Per info e prenotazioni: 3498232777. Sarà possibile acquistare il biglietto anche la stasera presso il “Centro per la Creatività Cecilia”.