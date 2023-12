Elezioni alla Provincia di Potenza, il commento del Presidente Giordano: “Premiati perché lavoriamo insieme e con umiltà”

Arriva il commento di Christian Giordano, presidente della Provincia di Potenza, a seguito delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio provinciale, che ha visto la vittoria del centrosinistra da lui rappresentato in consiglio (insieme ad altre forze come il Movimento 5 Stelle) contro il centrodestra, uscito battuto con le tre liste, tra cui quella di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sette seggi a cinque per la squadra guidata da Giordano, già eletto presidente da oltre un anno.

“Ieri – ha dichiarato Giordano tramite l’ufficio stampa dell’Ente – è stata una giornata carica di tensioni ed emozioni, condivise con un gruppo di persone straordinarie che aveva deciso di affrontare una nuova sfida, insieme. L’esito della competizione ci ha premiati, confermando che, laddove si lavora in squadra e con umiltà, i risultati non tardano ad arrivare. I miei sinceri auguri a tutti i consiglieri provinciali eletti: sono sicuro che avremo modo di collaborare proficuamente per il miglioramento della nostra Provincia e delle nostre comunità. Sono stati premiati impegno e abnegazione da parte di chi negli anni non ha perso di vista le priorità delle nostre comunità. Voglio infine ringraziare i tanti sindaci e consiglieri comunali che ieri, nonostante il giorno feriale, hanno responsabilmente deciso di scegliere i propri rappresentanti provinciali. Buon lavoro a tutti”.

