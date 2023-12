“Potenza Magica, gran galà della magia”. Il 29 dicembre al Don Bosco, tra gli ospiti il Mago Silvan

Torna puntuale, anche quest’anno, “Potenza magica: Gran Galà della magia” a cura dell’Associazione culturale “I Giardini delle Illusioni”: venerdì 29 dicembre al Cineteatro don Bosco, sipario ore 19,30. Alla sua 11esima edizione si riconferma tra i principali e più attesi appuntamenti del capoluogo, promosso dall’Amministrazione comunale e con il patrocinio della Regione tra le iniziative sostenute dal FSC.

«Ha voluto veramente esagerare» questa volta il fautore, nonché direttore artistico, Marco Pacella – in arte Mago Marco – ha detto Mago Forest – Michele Foresta – nel suo recente video messaggio su Facebook per rivolgere il suo affettuoso saluto via social e «segnalare uno spettacolo davvero molto interessante» con «il maestro dei maestri, il mago dei maghi»: Mago Silvan affascinerà il pubblico con un recital di esaltanti magiche esperienze, esperimenti telepatici sbalorditivi e incredibili manipolazioni per la prima volta a Potenza. Sarà il protagonista d’eccezione della serata insieme agli altri artisti chiamati a esibirsi nelle varie discipline dell’arte magica: il ventriloquo Samuel Barletti vincitore della quinta edizione di Italia’s got talent; Mago Cofano che intratterrà il pubblico con uno spettacolo scoppiettante fatto di situazioni al limite del paradossale tra magia e comicità; il duo formato da Alessandra Spaltro e Ludovica Di Camillo che porterà in scena la Pole Dance, dando prova di quello che si può imparare alla Soul Fitness la prima scuola in Basilicata di questa particolare forma di performance art, mix di danza e ginnastica con la pertica.

Non mancherà l’esibizione di Mago Marco Pacella: prestigiatore potentino dal 1987, specializzato in magia comica micromagia e magia per bambini che usa il gioco di prestigio come mezzo di comunicazione per toccare temi rilevanti come il rispetto dell’ambiente e della natura e in questi anni ha portato il suo spettacolo in diverse regioni italiane e all’estero. «Grandi nomi e spettacolari numeri di magia e comicità. Sono orgoglioso – dichiara Marco Pacella – di essere riuscito a portare quest’anno nella mia città un cast di assoluto rilievo a partire dalla presenza di Mago Silvan che tutti noi consideriamo un grandissimo esempio, un autentico maestro, e di Samuel Barletti, uno dei massimi esponenti mondiali dell’arte della ventriloquia. Ma a lasciare senza parole saranno anche i giochi di prestigio e i volteggi acrobatici del gruppo di artisti e professionisti che siamo riusciti a coordinare per un evento che rappresenterà, ancora una volta, una bella occasione di svago e divertimento per bambini e ragazzi, ma anche per i più grandi».

Biglietti acquistabili direttamente al botteghino del teatro oppure on line cliccando qui.