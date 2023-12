Croce Rossa, “Il tempo della gentilezza”. Al Bouganville serata di gala organizzata dal Comitato Melandro

Si è svolta ieri sera presso il Bouganville Hill Resort & Wellnes Space di Picerno, la consegna della medaglia di benemerenza “Il tempo della gentilezza” nella classe di “Bronzo” ai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Melandro odv che si sono particolarmente distinti durante la pandemia. La stessa è stata conferita anche ai carabinieri che all’epoca erano in servizio presso la Caserma Carabinieri di Vietri di Potenza. Presenti il Consigliere Nazionale della Croce Rossa Italiana, Adriano De Nardis, il Presidente Regionale Michele Quagliano, l’Ispettrice Regionale delle II.VV. Antonietta Nubile, il Presidente del Comitato Melandro ODV della Croce Rossa Italiana Gerardo Tedesco.

Presenti inoltre, il Presidente della Provincia Avv. Christian Giordano, il Vice Presidente alla Regione Basilicata e Assessore alla Sanità Avv. Francesco Fanelli, il direttore generale dell’ ASP dott. Antonello Maraldo, il direttore Sanitario dell’ASP dott. Luigi D’angola, il Tenente Colonnello Erich Fasolino Comandante Reparto Operativo Carabinieri di Potenza, il Maggiore Rolando Giusti Comandante Compagnia Carabinieri di Potenza, il Sindaco del Comune di Picerno Giovanni Lettieri, il Sindaco del Comune di Balvano dott. Ezio di Carlo. La serata ha ricordato alcuni momenti significativi del lungo e duro lavoro svolto dai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Melandro durante la pandemia da Covid, scoppiata proprio dopo alcuni mesi dalla costituzione del neo Comitato.

Il lavoro svolto dai volontari, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale, riassunto dal Presidente Gerardo Tedesco, ha espresso in sintesi l’alto valore morale e professionale dei volontari che con abnegazione e sacrificio si sono dedicati ininterrottamente nel cercare di alleviare ogni qualsiasi forma di sofferenza per tutta la popolazione. Infatti oltre all’assistenza sanitaria, l’attività svolta dai volontari è stata anche psicosociale, supportando la popolazione sia nei momenti di paura con supporto psicologico, che nei momenti di bisogno materiale distribuendo generi di prima necessità, e buoni spesa. L’attività svolta dai volontari, è stata paragonata a quanto fatto dalle donne di Castiglione, così si è espresso il Consigliere Nazionale Adriano De Nardis, “Onore a queste creature caritatevoli, onore alle donne di Castiglione: niente le ha fatte arrestare, niente le ha stancate o scoraggiate e la loro dedicazione modesta non ha tenuto conto alcuno, né di fatiche, né di fastidi, né di sacrifici”. Infine complimentandosi con tutti i volontari del Comitato Melandro, per il lavoro svolto e per quanto stanno continuando a fare, ha ribadito il profondo sentimento di gratitudine e di ammirazione nonché l’impegno di tutto il Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana per le attività del Comitato.