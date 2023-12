Qualità della vita in Italia. Potenza risale la classifica, Matera scivola giù

Secondo la ricerca sulla Qualità della Vita del Sole 24ore Potenza recupera 11 posizioni, (Guarente esulta) mentre Matera ne perde otto

È Udine la città italiana dove si vive meglio, seguita da Bologna e Trento. Foggia è in ultima posizione mentre Roma perde 4 posti in classifica piazzandosi al 35esimo posto. ╚ quanto emerge dalla 34ma edizione dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Si tratta della prima volta che la provincia di Udine vince la Qualità della vita, raggiungendo il primo posto tra i territori più vivibili: entra così nella storia della classifica che misura il benessere della popolazione italiana, dopo essersi piazzata nella top ten solamente tre volte dal 1990 (prima edizione) ad oggi, precisamente nel 2016, nel 2020 e nel 2021. Un’edizione, quella di quest’anno, che dà ampio spazio alle disuguaglianze sul territorio.

QUALITÀ DELLA VITA, POTENZA SALE: SODDISFATTO GUARENTE, MATERA SCENDE – «L’ottantatreesimo posto tra le realtà italiane È il nostro nuovo punto di partenza; aver recuperato undici posizioni nel ranking nazionale della classifica sulla Qualità della vita ci conforta rispetto al cammino che stiamo percorrendo come Amministrazione». Così il sindaco di Potenza, Mario Guarente, riguardo alla graduatoria stilata dal quotidiano “Il Sole 24 ore”. “Avere una performance di miglioramento rispetto all’anno precedente tra le prime 15 in Italia, – prosegue Guarente – conferma che gli sforzi che abbiamo compiuto in questi anni cominciano a produrre alcuni risultati. È chiaro che si tratta di risultati provinciali, com’è altrettanto evidente che il peso del capoluogo in questo tipo di analisi è considerevole.

I 90 indicatori delle 6 categorie nelle quali lo studio è stato suddiviso, fotografano una realtà che in diversi ambiti segna sostanziali progressi. Molto è stato fatto, altrettanto è in itinere e resta da fare, soprattutto per quanto riguarda i progetti del Pnnr che costituiscono un banco di prova fondamentale per giungere a fine legislatura e migliorare complessivamente la città e il territorio del quale la città è riferimento. Nessun tono trionfalistico, ma l’invito a tutti, in primis a me stesso, a continuare a rimboccarci le maniche, perché indicazioni come quelle ottenute da questa graduatoria, possano rappresentare solo il prodromo per risultati sempre migliori” conclude Guarente. Matera si colloca invece al posto numero 84 nella classifica generale, perdendo otto posizioni rispetto allo scorso anno.

LA FOTOGRAFIA DEL PAESE SCATTATA DALLA RICERCA SULLA QUALITÀ DELLA VITA – La fotografia scattata dalla 34esima edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore inquadra un Paese sempre più diviso, dal Pil pro capite ai livelli di istruzione. La pandemia, le emergenze climatiche (ondate di calore, siccità, alluvioni), il contesto internazionale aggravato dalle guerre, lo shock energetico e l’inflazione hanno rimescolato le carte e la distanza tra i territori più vivibili e quelli meno vivibili è aumentata.

I 90 indicatori statistici alla base dell’indagine, di cui 46 aggiornati al 2022 e 36 al 2023, presentano una serie di novità inserite per riuscire a stare al passo con i cambiamenti sociali in corso: l’indice dei progetti finanziati dal Pnrr, l’indice della solitudine, le farmacie, le famiglie con Isee sotto i 7mila euro, il gender pay gap, consumo di farmaci contro l’obesità, lavoratori domestici e l’aumento delle temperature. Dieci gli indici sintetici inclusi nell’indagine che aggregano più parametri (Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, ICity Rank sulle città digitali, composto da Amministrazioni digitali e Città aperte).

Tra le prime dieci anche Monza e Brianza che conquista 14 posizioni e il primato nella categoria “Ricchezza e consumi” grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari. Se a chiudere la top 10 c’è Verona, che l’aveva presidiata sia nel 2020 sia nel 2021, si notano particolarmente le assenze di Trieste e Bolzano, scese rispettivamente in 12 e 13 posizione.

QUALITÀ DELLA VITA LA SITUAZIONE DEL MEZZOGIORNO – Anche questa edizione fotografa una concentrazione del Mezzogiorno nella seconda metà della graduatoria, con l’unica eccezione di Cagliari che arriva al 23 posto. Ma non mancano le novità. In primis il ritorno di Foggia, 107, a vestire la maglia nera dopo dodici anni (era stata ultima nel 2011 e nel 2002). Nelle ultime 40 posizioni scivolano ben nove province del Centro o del Nord, tre più dell’anno scorso: oltre a Latina (87), Frosinone (80), Imperia (81), Alessandria (70) e Rovigo (68), ci sono Grosseto (74), Viterbo (75), Rieti (73) e Massa Carrara (72). Perdono terreno Agrigento, Sud Sardegna, Palermo, Brindisi, Trapani; conquistano diversi gradini Vibo Valentia, Enna, Catanzaro, Salerno, Potenza e Isernia. Tra le ultime cinque classificate arrivano anche Siracusa (104, perde 14 posizioni) e Napoli (105, perde 7 posizioni).

Fonte: Il Quotidiano del Sud