La “Stella al Merito del Lavoro” a sette lucani che si sono distinti per perizia e laboriosità. Ecco la lista dei premiati

Sono sette i lavoratori lucani insigniti quest’anno dalla “Stella al Merito del Lavoro”. Si tratta di sette lavoratori lucani benemeriti che si sono particolarmente distinti per perizia e laboriosità. La cerimonia è programmata per questa mattina nella Sala del Cortile del Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” a Potenza, con il Prefetto Michele Campanaro che consegnerà le “Stelle al Merito del Lavoro”, alla presenza delle autorità della provincia di Potenza.

Ecco l’elenco degli insigniti e a seguire le motivazioni.

Maestro del Lavoro Massimiliano Bollino , impiegato della ditta Lacerenza Isolanti Srl di Avigliano;

Maestro del Lavoro Massimiliano Bollino geometra della Ditta Lacerenza Isolanti di Avigliano, il Maestro del Lavoro Massimiliano Bollino nell’espletamento del suo percorso professionale ha dimostrato di essere un lavoratore efficiente e capace, in grado di svolgere le più disparate lavorazioni in autonomia e in grado di risolvere qualsiasi problematica in cantiere in modo sicuro e professionale. E’ stato definito in possesso di elevate doti di professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale;

Maestro del Lavoro Salvatore Dambrosio quadro dello stabilimento ENI spa di Viggiano, con mansione di responsabile Follow Up nell’ambito del programma di smantellamento bonifiche e ripristini. Il Maestro del Lavoro Salvatore Dambrosio, nell’espletamento del suo percorso professionale ha dimostrato di essere senza dubbio un professionista impareggiabile. E’ stato definito una guida per i suoi collaboratori, ha apportato miglioramenti ai processi di lavoro; la sicurezza aziendale ha rappresentato una pietra miliare nel suo agire; ha saputo instaurare con i colleghi più giovani un clima di fiducia ed accoglienza, essendo un leader carismatico e responsabile. Durante l’emergenza COVID si è reso parte attiva per contribuire a comunicare in modo corretto e tempestivo le iniziative aziendali implementare a tutela dei dipendenti e dei collaboratori dell’indotto. E’ stato definito un esempio costante di moralità ed operosità;

Maestro del Lavoro Raffaele Mondelli impiegato tecnico responsabile addetto alle linee conduttore impianti dello Stabilimento Stellantis di Melfi. Il Maestro del Lavoro Raffaele Mondelli è un lavoratore esperto e motivato, con una preziosa esperienza nel settore. Le conoscenze acquisite durante l’espletamento della carriera militare in qualità di sottufficiale presso il Ministero della Difesa, con diverse partecipazioni e missioni militari in Italia ed all’estero, hanno fatto ottenere al dipendente un riscontro rispetto alle sue capacità professionali nel settore specifico di operatore ponti-radio presso lo Stabilimento Stellantis;

Maestro del Lavoro Carmela Rosaria Perla impiegata dello studio odontoiatrico Davide Dragonetti di Potenza. Il Maestro del Lavoro Carmela Rosaria Perla, nell’espletamento del suo percorso professionale, ha dimostrato sempre diligenza ed un costante impegno e dedizione nello svolgimento delle attività professionali affidatele. Ha conseguito conoscenze che ha saputo trasmettere ai giovani lavorando con perizia e laboriosità. Ha lavorato in modo continuativo e irreprensibile anche durante l’emergenza Covid fornendo sempre un importante apporto;

Maestro del Lavoro Emilia Petruzzelli impiegata di Confindustria Basilicata. il Maestro del Lavoro Emilia Petruzzelli nell’espletamento del suo percorso professionale, ha dimostrato sempre un costante impegno e dedizione nello svolgimento delle attività professionali affidatele. Ha saputo coniugare le capacità etiche con la determinazione dimostrata nel perseguimento degli obiettivi dell’associazione. Si è dimostrata una risorsa di particolare pregio per la competenza espressa nei ruoli di responsabilità affidatele e si è distinta per l’ineccepibile condotta morale.

Maestro del Lavoro Vincenzo Maria Viola responsabile amministrativo e finanziario in quiescenza dell’Azienda PLASCO srl di Anagni. Il Maestro del Lavoro Vincenzo Maria Viola, laureato in Scienze economiche e bancarie, si è sempre distinto per rettitudine e competenze tecniche in campo amministrativo. E’ sempre stato una figura di riferimento per i colleghi giovani grazie alle virtù di calma, pazienza ma anche carisma ed estrema competenza. Ha sempre avuto una condotta morale ineccepibile per tutto il periodo di lavoro prestato presso l’Azienda PLASCO spa.